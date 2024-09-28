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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة وموقف محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي تربعه على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة

 1.إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 10 أهداف
2. لويس دياز ليفربول 5 أهداف
3. بريان مبيومو برينتفورد 4 أهداف
3. جون دوران أستون فيلا 4 أهداف
3. نيكولاس جاكسون تشيلسي 4 أهداف
4. كريس وود نوتينغهام فورست 3 أهداف
4. يوان ويسا برينتفورد 3 أهداف
4. نوني مادويكي تشيلسي 3 أهداف
4. محمد صلاح ليفربول 3 أهداف
4. داني ويلبيك برايتون 3 أهداف
4. أولي واتكينز أستون فيلا 3 أهداف
4. هارفي بارنيس نيوكاسل يونايتد 3 أهداف

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأستون فيلا قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي (2:30 مساءً بتوقيت مصر).

آرسنال – ليستر سيتي (5:00 مساءً بتوقيت مصر).

تشيلسي – برايتون (5 مساءً بتوقيت المصري).

إيفرتون – كريستال بالاس (5 مساءً بتوقيت مصر).

نوتنجهام فورست – فولهام (5:00 مساءً بتوقيت مصر).

برينتفورد ضد وست هام يونايتد (5:00 مساءً بتوقيت ومصر).

ولفرهامبتون – ليفربول (7:30 مساءً بتوقيت مصر).

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة

1. مانشستر سيتي 13 نقطة
2. ليفربول 12 نقطة
3. أستون فيلا 12 نقطة
4. أرسنال 11 نقطة
5. تشيلسي 10 نقاط
6. نيوكاسل يونايتد 10 نقاط
7. برايتون 9 نقاط
8. نوتينغهام فورست 9 نقاط
9. فولهام 8 نقاط
10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط
11. مانشستر يونايتد 7 نقاط
12. برينتفورد 6 نقاط
13. بورنموث 5 نقاط
14. وست هام يونايتد 4 نقاط
15. ليستر سيتي 3 نقاط
16. كريستال بالاس 3 نقاط
17. إبسويتش تاون 3 نقاط
18. ساوثهامتون نقطة
19. إيفرتون نقطة
20. وولفرهامبتون نقطة
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة 

نتائج الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 

وست هام ضد تشيلسي  0-3

توتنهام ضد برينتفورد 3-1

أستون فيلا ضد ولفار هامبتون 3-1

فولهام ضد نيوكاسل  3-1

ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون 1-1

ليستر سيتي ضد إيفرتون  1-1

ليفربول ضد بورنموث 3-0

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد 0-0

برايتون ضد نونتيتغهام فورست 2-2 

مانشستر سيتي ضد أرسنال 2-2

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