سلوت يتهرب مجددا من حسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

رفض أرني سلوت، مدرب ليفربول، الحديث عن مستقبل محمد صلاح، نجم هجوم الفريق، الذي يقضي الموسم الأخير في عقده مع النادي.

وكان سلوت قد تلقى العديد من الأسئلة سابقا عن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، لكنه كان يرفض الإجابة، مشيرا إلى أن مسألة العقود لا تتم مناقشتها في المؤتمرات الصحفية.

وتلقى سلوت سؤالا عن موقف الثلاثي صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ليجيب قائلا: "أنت تحاول إيجاد طريقة أخرى للسؤال، أنا سعيد لأن هؤلاء الثلاثة في فريقي ولدينا الكثير من المباريات في الأسابيع المقبلة".

وأوضح المدرب الهولندي: "لذا أنا سعيد لأنني أستطيع اختيارهم ودعونا نرى ما يحمله المستقبل".

وأشار سلوت إلى تعافي حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر بعد غيابه عن آخر مباراتين للإصابة: "نعتقد أن أليسون أصبح لائقا ومتاحا للعب، نحن سعداء حقا بعودة أليسون لكننا قدمنا ​​أداء جيدا في آخر المباراتين بدونه، لذا فهذا مثال آخر على وجود خيارين أو حتى 3 خيارات في بعض المراكز".