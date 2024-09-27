الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سلوت يتهرب مجددا من حسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 رفض أرني سلوت، مدرب ليفربول، الحديث عن مستقبل محمد صلاح، نجم هجوم الفريق، الذي يقضي الموسم الأخير في عقده مع النادي.

وكان سلوت قد تلقى العديد من الأسئلة سابقا عن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، لكنه كان يرفض الإجابة، مشيرا إلى أن مسألة العقود لا تتم مناقشتها في المؤتمرات الصحفية.

وتلقى سلوت سؤالا عن موقف الثلاثي صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ليجيب قائلا: "أنت تحاول إيجاد طريقة أخرى للسؤال، أنا سعيد لأن هؤلاء الثلاثة في فريقي ولدينا الكثير من المباريات في الأسابيع المقبلة".

وأوضح المدرب الهولندي: "لذا أنا سعيد لأنني أستطيع اختيارهم ودعونا نرى ما يحمله المستقبل".

وأشار سلوت إلى تعافي حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر بعد غيابه عن آخر مباراتين للإصابة: "نعتقد أن أليسون أصبح لائقا ومتاحا للعب، نحن سعداء حقا بعودة أليسون لكننا قدمنا ​​أداء جيدا في آخر المباراتين بدونه، لذا فهذا مثال آخر على وجود خيارين أو حتى 3 خيارات في بعض المراكز".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليفربول آرني سلوت محمد صلاح

مواد متعلقة

لاعب إسباني مغمور يتفوق على محمد صلاح وكيفين دي بروين

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

الأكثر قراءة

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

العقوبة المتوقعة لطبيبي فيديو التحرش بالأقصر

متورط بتفجيرات البيجر في لبنان، من هو خوسيه الذي تبحث عنه النرويج؟

سلوت يتهرب مجددا من حسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أصحاب أشهر قاضية ممكن.. لعنة يخشاها الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي (فيديو جراف)

أغلى لاعب تسويقيًّا في قمة الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

منوعات

المزيد

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية