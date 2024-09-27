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رياضة

يتصدر قائمة الهدافين، هالاند يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل

هالاند
هالاند

 يلتقي مانشستر سيتي بقيادة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إيرلينج هالاند مع نيوكاسل يونايتد في الجولة السادسة من البريميرليج.

 

مهمة خاصة لهالاند

 يسعى هالاند لمواصلة هوايته في هز الشباك للمباراة السادسة على التوالي في البطولة، التي يتربع على صدارة قائمة الهدافين بها في الموسم الحالي برصيد 10 أهداف، بفارق 5 أهداف أمام أقرب ملاحقيه الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول.


وكان هالاند، الذي يقضي موسمه الثالث مع مانشستر سيتي، وصل لهدفه رقم 100 في مسيرته مع الفريق، الذي انضم لصفوفه قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، بعدما افتتح التسجيل للفريق خلال لقائه مع آرسنال.

 

وأصبح هالاند  اللاعب الـ19 الذي سجل 100 هدف لمانشستر سيتي، حيث احتاج إلى 105 مباريات فقط للوصول إلى هذا الرقم.


وبات لدى هالاند الآن 73 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، و18 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، و8 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي وهدف واحد في كأس الرابطة الإنجليزية منذ انضمامه لسيتي.

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