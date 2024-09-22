ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي تربعه على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

1.إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 10 أهداف

2. لويس دياز ليفربول 5 أهداف

3. بريان مبيومو برينتفورد 4 أهداف

3. جون دوران أستون فيلا 4 أهداف

3. نيكولاس جاكسون تشيلسي 4 أهداف

4. كريس وود نوتينغهام فورست 3 أهداف

4. يوان ويسا برينتفورد 3 أهداف

4. نوني مادويكي تشيلسي 3 أهداف

4. محمد صلاح ليفربول 3 أهداف

4. داني ويلبيك برايتون 3 أهداف

4. أولي واتكينز أستون فيلا 3 أهداف

4. هارفي بارنيس نيوكاسل يونايتد 3 أهداف

هالاند يعادل رقم رونالدو

وعادل النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الرقم المسجل باسم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ونجم النصر السعودي كأسرع لاعب يصل لـ 100 هدف مع فريق واحد بتاريخ كرة القدم.

وسجل إيرلينج هالاند هدفه رقم 100 مع مانشستر سيتي في 105 مباريات وهو نفس رقم كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد.

وجاء هدف هالاند رقم 100 أمام أرسنال اليوم في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

نتائج الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

وست هام ضد تشيلسي 0-3

توتنهام ضد برينتفورد 3-1

أستون فيلا ضد ولفار هامبتون 3-1

فولهام ضد نيوكاسل 3-1

ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون 1-1

ليستر سيتي ضد إيفرتون 1-1

ليفربول ضد بورنموث 3-0

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد 0-0

برايتون ضد نونتيتغهام فورست 2-2

مانشستر سيتي ضد أرسنال 2-2