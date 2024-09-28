السبت 28 سبتمبر 2024
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اقتصاد

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب فى السعودية ، استقر سعر جرام الذهب فى السعودية ، اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024.

وترصد “ فيتو ” سعر جرام الذهب فى السعودية لجميع الأعيرة وفقا لآخر تحديث لحظى فى السوق السعودية. 

 

اقرأ التالى: 2655 دولارا للأونصة، مؤشر الذهب يشتعل في التداولات العالمية

 

الذهب فى السعودية - فيتو 

سعر جرام الذهب فى السعودية اليوم 

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 24

سجل  سعر جرام الذهب  فى السعودية عيار 24 نحو 321.66 ريال للبيع. 

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 22

وسجل  سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 22 نحو 294.64 ريال للبيع.

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 21

سجل  سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 21 اليوم نحو 281.46 ريال للبيع.

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 18

وسجل  سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 18 اليوم نحو 241.25 ريال للبيع.

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 14 اليوم نحو 188.17 ريال للبيع. 

سعر اونصة الذهب فى السعودية 

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 10.003.76 ريال للبيع. 

أسعار الذهب اليوم فى السعودية - فيتو 

أهمية الذهب عالميا أوقات التضخم والأزمات العالمية 

إن معدن الذهب هو من أثمن المعادن على وجه الأرض وأكثرها استخداما في أوقات التضخم والأزمات المالية المتعددة؛ نظرا لكونه يحفظ القيمة النقدية للمال الذي تم استخدامه في شرائه، ومن ناحية أخرى، فإن معدن الذهب هو الأكثر انتشارا في صناعة المجوهرات والمعدن الوحيد الذي استخدمته المصارف المركزية حول العالم كاحتياطي لعملتها الوطنية من أجل الحفاظ على قيمتها. 

ارتباط النفط بأسعار الذهب في السعودية

إن العلاقة بين سعر النفط، وبين سعر جرام الذهب في السعودية علاقة طردية أي أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب في المملكة والعكس صحيح، فإن ارتفاع أسعار النفط يقود إلى زيادة في أسعار الذهب بالسعودية، وذلك بسبب أن ارتفاع عوائد النفط يؤدي إلى زيادة في الناتج الإجمالي المحلي بالدول المنتجة ؛ وبالتالي رفع مستوى معيشة أفرادها؛ مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الطلب على شراء الذهب؛ وبالتالي ارتفاع سعره.
 

الذهب فى السعودية - فيتو 

العوامل التي تؤثر علي اسعار الذهب اليوم

يتميز الذهب بكونه أحد أكثر المعادن المطلوبة في العالم، ليس فقط لأغراض الاستثمار وصناعة، وإنما لاستخدامه أيضا في تصنيع بعض الأجهزة الإلكترونية والطبية؛ وقد تجاوز سعر الذهب 2660 دولارا للأونصة سبتمبر الجارى وما زال يشهد ارتفاعات كبيرة مقارنة بالمستويات التي كان يسجلها قبل 50 عاما والتي تقل عن 100 دولار للأونصة.

 

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