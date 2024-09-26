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اقتصاد

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

الذهب، تراجع سعر جرام الذهب، بنحو 17 جنيها، صباح اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024  بالأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب، وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 12

 

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3600 جنيه للبيع.

  • يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 18

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3085 جنيها للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

اقرأ التالي: ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام التعاملات 

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2400 جنيهات للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2057 جنيها للبيع.

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1542 جنيها للبيع.

 

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