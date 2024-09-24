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اقتصاد

2630 دولارا للأونصة، مفاجأة مؤشر الذهب في التداولات العالمية

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب العالمي، استطاع مؤشر الذهب العالمى أن يباغت الجميع ويجتاح قمما جديدة ليلامس المستوى 2630 دولارا للأوقية، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا متأثرًا بتوقعات الأسواق العالمية بمزيد من عمليات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الضغط السلبي الواقع على مستويات الدولار الأمريكي والذي يصب في صالح أسعار الذهب.

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ارتباط سعر الأونصة عالميا بالأسعار محليا

 ارتفع سعر الذهب المحلي  بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

جدير بالذكر سجل  سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال التداولات ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2630 دولار للأونصة ليتخطى السعر المستوى 2600 دولار للأونصة.

الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب محليا بالأسواق 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4074 جنيها للبيع. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3565 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3055 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2376 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2037 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1527 جنيها للبيع.

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