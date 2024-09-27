الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب فى السعودية ، استقر سعر جرام الذهب فى السعودية ، اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024.

 وترصد “ فيتو ” سعر جرام الذهب فى السعودية لجميع الأعيرة وفقا لآخر تحديث لحظى فى السوق السعودية. 

 

اقرأ التالى: 2655 دولارا للأونصة، مؤشر الذهب يشتعل في التداولات العالمية

 

الذهب فى السعودية - فيتو 

سعر جرام الذهب فى السعودية اليوم 

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 24

سجل  سعر جرام الذهب  فى السعودية عيار 24 نحو 321.66 ريال للبيع. 

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 22

وسجل  سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 22 نحو 294.64 ريال للبيع.

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 21

سجل  سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 21 اليوم نحو 281.46 ريال للبيع.

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 18

وسجل  سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 18 اليوم نحو 241.25 ريال للبيع.

سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 14 اليوم نحو 188.17 ريال للبيع. 

سعر اونصة الذهب فى السعودية 

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 10.003.76 ريال للبيع. 

 

أسعار الذهب اليوم فى السعودية - فيتو 

 

أهمية الذهب عالميا أوقات التضخم والأزمات العالمية 

إن معدن الذهب هو من أثمن المعادن على وجه الأرض وأكثرها استخداما في أوقات التضخم والأزمات المالية المتعددة؛ نظرا لكونه يحفظ القيمة النقدية للمال الذي تم استخدامه في شرائه، ومن ناحية أخرى، فإن معدن الذهب هو الأكثر انتشارا في صناعة المجوهرات والمعدن الوحيد الذي استخدمته المصارف المركزية حول العالم كاحتياطي لعملتها الوطنية من أجل الحفاظ على قيمتها. 

 

ارتباط النفط بأسعار الذهب في السعودية

إن العلاقة بين سعر النفط، وبين سعر جرام الذهب في السعودية علاقة طردية أي أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب في المملكة والعكس صحيح، فإن ارتفاع أسعار النفط يقود إلى زيادة في أسعار الذهب بالسعودية، وذلك بسبب أن ارتفاع عوائد النفط يؤدي إلى زيادة في الناتج الإجمالي المحلي بالدول المنتجة ؛ وبالتالي رفع مستوى معيشة أفرادها؛ مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الطلب على شراء الذهب؛ وبالتالي ارتفاع سعره.
 

 

الذهب فى السعودية - فيتو 

 

العوامل التي تؤثر علي اسعار الذهب اليوم

يتميز الذهب بكونه أحد أكثر المعادن المطلوبة في العالم، ليس فقط لأغراض الاستثمار وصناعة، وإنما لاستخدامه أيضا في تصنيع بعض الأجهزة الإلكترونية والطبية؛ وقد تجاوز سعر الذهب 2660 دولارا للأونصة سبتمبر الجارى ومازال يشهد ارتفاعات كبيرة مقارنة بالمستويات التي كان يسجلها قبل 50 عاما والتي تقل عن 100 دولار للأونصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعر جرام الذهب فى السعودية اليوم سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 24 سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 22 سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 21 سعر جرام الذهب فى السعودية عيار 14 سعر اونصة الذهب فى السعودية اسعار الذهب اليوم

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

ملوك الذهب في العالم .. ثرواتهم بمليارات الدولارات وبينهم صراع ساخن على المعدن الأصفر وبعضهم يقدر يؤثر في اقتصاد الكرة الأرضية (فيديوجراف)

خبير اقتصادى يكشف تاثير السياسة النقدية علي حجم النمو ويطالب المركزى بهذا الأمر

البورصة المصرية، هبوط هامشى لـ EGX30 , و111 ألف عملية تداول اليوم

سعر جرام الذهب فى السعودية اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 في الأسواق

قفزة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

العامة للاستثمار: شركات يابانية تعتزم التوسع في مصر

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

مذيعة قناة الحياة تتعرض لحادث مروع وتهشم سيارتها

شاهد، مشاجرة دونجا مع إمام عاشور وتدخل اللاعبين بالسوبر الإفريقي

شاهد، لحظة مغادرة لاعبي الزمالك أمام الأهلي اعتراضا على ضربة الجزاء

اتفرج ببلاش، 6 قنوات تذيع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

السوبر الإفريقي، وسام أبو علي يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى الزمالك

ساعة الصفر لاغتيال حسن نصر الله، وسائل إعلام أمريكية تكشف أسرار ضربة الضاحية

منوعات

المزيد

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

أزمة حادة بين تركيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية تتدخل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. لقاءات نارية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأبطال آسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد القدوس الإسرائيلي "خادم الرسول"

بالتزامن مع السوبر الإفريقي، بيان عاجل من الأزهر للتحذير من التعصب الرياضي بعد المباريات

المواضع التي يستحب فيها الاستعاذة والتي يمتنع فيها ومعناها

المزيد
الجريدة الرسمية