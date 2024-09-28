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التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية

الطريق الدائري، فيتو
الطريق الدائري، فيتو

أعلنت محافظة الجيزة مجموعة من التحويلات المرورية البديلة التي على السائقين اتباعها خلال فترة غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية، حيث يأتي هذا الغلق في إطار أعمال تطوير محور عمرو بن العاص، والتي تتطلب إغلاق بعض المسارات لضمان سلامة العاملين.

 

الجيزة تعلن عن المسارات المرورية البديلة

ولتسهيل حركة المرور، تم تحديد المسارات البديلة التالية:

للسائقين القادمين من المنيب متجهين إلى الطريق السياحي: يمكنهم استخدام المسار البديل المخصص لهذا الغرض والذي يقع يمين المسطح المغلق. هذا المسار يتكون من 4 حارات مرورية لضمان انسيابية الحركة.
 

للسائقين القادمين من المنيب متجهين إلى القوس الغربي: عليهم الدخول إلى مدخل محور عمرو بن العاص، السير لمسافة قصيرة ثم الدوران والعودة مرة أخرى باتجاه الدائري، واستخدام مطلع محور عمرو بن العاص المؤدي إلى وصلة المريوطية.
 

للسائقين القادمين من طريق الواحات ومدينة 6 أكتوبر: يمكنهم استخدام طريق الواحات والانتقال منه إلى الطريق السياحي باتجاه دائري المنيب.
 

للسائقين القادمين من أعلى القوس الغربي (طريق الإسكندرية الزراعي ومناطق محور 26 يوليو): يمكنهم الاستمرار في السير على القوس الغربي حتى الوصول إلى طريق الواحات ثم الانتقال إلى الطريق السياحي باتجاه دائري المنيب.

وكانت قد أعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه وصلة المريوطية لمدة ٣٠ يومًا بدءا من مساء يوم الجمعة الموافق ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٤، وذلك لتنفيذ أعمال رفع الجمالونات الخاصة بمحور عمرو بن العاص من خلال الشركة المنفذة بطول ۷۵ م وعرض ۱۷ م وارتفاع ۱۲ م ويزن الجمالون الواحد ٣٥٠ طنا، وذلك أعلى وصلة المريوطية في الاتجاهين باستخدام عدد ٩ أوناش ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لضخامة المشروع والأعمال.

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التحويلات المرورية حركة المرور طريق الواحات غلق الطريق الدائري عمرو بن العاص طريق الدائري وصلة المريوطية محور 26 يوليو محور عمرو بن العاص محافظة الجيزة

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