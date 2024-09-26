الخميس 26 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

بعد التعدي على رئيس أبو النمرس، حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء (فيديو وصور)

ازالة المخالفات
ازالة المخالفات

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس مركز أوسيم بإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية بقرية سقيل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع المحافظ نتائج الحملة المكبرة التي تم تنفيذها، وأسفرت عن إزالة عدد من الجمالونات المقامة خارج الحيز العمراني علي الأراضي الزراعية بشارع سكة البحر بقرية سقيل علي مساحة ٧٥٠ م٢ ورفع كافة الإشغالات المخالفة بداخله مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بعد ثبوت تلاعب صاحب المخالفة بالتراخيص الممنوحة.

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء غير المتصالح عليها وعدم التهاون في التعامل مع أي تعديات علي الأراضي الزراعية.

 

الاعتداء على رئيس مركز أبو النمرس أثناء حملة إزالة مخالفات بشبرامنت

وكانت قد شهدت منطقة شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف، أسفرت عن إصابة رئيس المركز والمدينة، زينهم إدريس بإصابة طفيفة في الرأس.

وعلمت فيتو من مصادرها أن رئيس مركز مدينة أبو النمرس تعرض للإصابة أثناء عملية إزالة جمالون تم بناؤه بدون ترخيص على أرض زراعية على مساحة 1000م2، حيث قامت قوات الأمن والوحدة المحلية بمساندة رئيس المركز في تنفيذ الحملة، إلا أن ذلك اصطدم بمقاومة من أصحاب التعديات الذين حاولوا منع عملية الإزالة.

وأسفرت الحملة عن إزالة الجمالون المخالف بالكامل، بالإضافة إلى بعض الإشغالات الأخرى التي كانت تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة، وتم التعامل مع بعض المناوشات التي وقعت خلال عملية الإزالة، ما نتج عنها إصابة رئيس المركز بفعل من أحد المخالفين، وتم القبض على المتسببين في المناوشات، وتحرير محضر بالواقعة، وتم القبض عليهم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

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عادل النجار محافظ الجيزة رفع كافة الاشغالات رؤساء المراكز خارج الحيز العمرانى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار التعديات علي الاراضي الزراعية

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