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الدوري الألماني، ريمونتادا بوروسيا دورتموند أمام بوخوم 4-2

بروسيا دورتموند،
بروسيا دورتموند، فيتو

فاز فريق بوروسيا دورتموند علي نظيره بوخوم باربعة اهداف مقابل هدفين على ملعب سيجنال إيدون بارك، بافتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

احرز رباعية بروسيا سيرهو هدفين في الدقائق 74 و43 وايمري كان في الدقيقة 62 وفيليكس في الدقيقة 80   

واحرك ثنائية بوخوم مانوش في الدقيقة 15 وداني دي ويت في الدقيقة  20

دورتموند ضد بوخوم


وتعافي بروسيا دورتموند من الهزيمة الساحقة أمام شتوتجارت بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية ومصالحة الجماهير، خاصة أنها تأتى أمام منافس يعانى في البوندزليجا ويحتل المركز 16 برصيد نقطة واحدة فقط من أربع مباريات

ويحتل دورتموند المركز الثامن برصيد 10  نقاط من خمس مباريات

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دورتموند ضد بوخوم الدوري الألماني بوروسيا دورتموند بوخوم

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