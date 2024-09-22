شتوتجارت يكتسح بوروسيا دورتموند بخماسية في الدوري الألماني ( صور)
فاز فريق شتوتجارت على بوروسيا دورتموند بنتيجة 5-1 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.
وافتتح أونديف شريط الأهداف مبكرا لصالح شتوتجارت، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من الشوط الأول، وأضاف إيرميدينن الهدف الثاني في الدقيقة 21.
وفي الشوط الثاني أحرز ميلوت هدف شتوتجارت الثالث في الدقيقة 62، ثم سجل جيراسي هدف دورتموند الوحيد في اللقاء بالدقيقة 75.
وأضاف الهدف الرابع لفريق شتوتجارت اللاعب البلال توريه في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 1+90 سجل أونديف الهدف الخامس للفريق والثاني له في اللقاء.
تشكيل بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت
ترتيب بوروسيا دورتموند وشتوتجارت
وبتلك النتيجة يتراجع فريق بوروسيا دورتموند إلي المركز الثامت في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 7 نقاط، فيما يتقدن شتوتجارت إلي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط هو الاخر.
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