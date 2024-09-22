الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شتوتجارت يكتسح بوروسيا دورتموند بخماسية في الدوري الألماني ( صور)

شتوتجارت يفوز علي
شتوتجارت يفوز علي دورتموند

فاز فريق شتوتجارت على بوروسيا دورتموند بنتيجة 5-1 ، في  المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وافتتح أونديف شريط الأهداف مبكرا لصالح شتوتجارت، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من الشوط الأول، وأضاف إيرميدينن الهدف الثاني في الدقيقة 21. 

وفي الشوط الثاني أحرز ميلوت هدف شتوتجارت الثالث في الدقيقة 62، ثم سجل جيراسي هدف دورتموند الوحيد في اللقاء بالدقيقة 75.

وأضاف الهدف الرابع لفريق شتوتجارت اللاعب البلال توريه في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 1+90 سجل أونديف الهدف الخامس للفريق والثاني له في اللقاء. 

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت 

ترتيب بوروسيا دورتموند وشتوتجارت 

وبتلك النتيجة يتراجع فريق بوروسيا دورتموند إلي المركز الثامت في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 7 نقاط، فيما يتقدن شتوتجارت إلي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط هو الاخر.  

الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يتأخر أمام شتوتجارت بثنائية في الشوط الأول

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أونديف شتوتجارت بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت

مواد متعلقة

الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يتأخر أمام شتوتجارت بثنائية في الشوط الأول

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

الأكثر قراءة

عدلي القيعي يوجه رسالة لـ أحمد فتحي ويعلق على أزمة الشناوي وجماهير الأهلي

العين يفوز على أوكلاند سيتي بسداسية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس إنتركونتيننتال (صور)

عدلي القيعي يكشف مشكلة درع الدوري الجديد وموقفه من انتخابات اتحاد الكرة

رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يكشف حقيقة وجود مصارف لـ"كيما"على النيل (فيديو)

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس الصحراوى

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

الكونفيدرالية، المصري يطيح بالهلال الليبي بضربات الترجيح ويتأهل لدور المجموعات

على طريقة الشيخ حسني، بايدن يسب الصين والميكروفون مفتوح بقمة سرية (فيديو)

منوعات

المزيد

إحباط عملية تهريب دولية لـ أطنان من المخدرات في المغرب

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية انقلاب السيارة في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وتفريج الهموم

خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" (فيديو)

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية