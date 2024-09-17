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تفاصيل زيارة وفد طلابي من "جامعة الطفل" للمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا

جامعة الطفل، فيتو
جامعة الطفل، فيتو
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أجرى 13 من طلاب برنامج "جامعة الطفل"  زيارة إلى المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا (JINR)، وذلك من خلال منحة ممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بعد اجتيازهم بنجاح الدورة الرابعة في مسابقة الفيزياء، التي تنظمها الأكاديمية سنويًا ضمن بروتوكول التعاون المشترك مع المعهد.

13 من طلاب برنامج "جامعة الطفل" يقومون بزيارة للمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا

 

وأوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المسابقة تم الإعلان عنها في مايو الماضي، وذلك من خلال برنامج "جامعة الطفل" الذي تتبناه الأكاديمية بالتعاون مع الجامعات المصرية، وتستهدف النوابغ في الفيزياء، والتركيز على الأطفال المتميزين الذين يتمتعون بشغف في العلوم، لافتة إلى أنه تم اختيار الطلاب إلكترونيًا بعد الوصول للعدد المطلوب للتقدم للمسابقة.

وأضافت  الفقي أن المسابقة تأتي ضمن خطة متكاملة تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الأكاديمية للنهوض بالعلوم الأساسية وخاصة الفيزياء والرياضيات ودعم المبتكرين.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رنا الرفاعي، المدير التنفيذي لبرنامج "جامعة الطفل" بالأكاديمية إلى أن البرنامج في الأساس تنافسي ويهدف إلى احتضان المواهب في العلوم عمومًا وفي الفيزياء على وجه التحديد.

وأوضحت أنه تم تقديم محاضرات تفاعلية للطلاب من قبل خبراء في علم الفيزياء النووية، وخضع الطلاب المتقدمون للمسابقة -وبلغ عددهم هذا العام 250 طالبًا من جميع أنحاء الجمهورية- لاختبار تحريري إلكتروني، وتبعه إجراء مقابلات شخصية من خلال اللجنة التنفيذية لبرنامج "جامعة الطفل" للتحقق من السمات الشخصية للطالب وقدرته على التواصل.

وأوضح المهندس محمود طنطاوي، المدير التنفيذي لبرامج دعم مشروعات التخرج بالأكاديمية والمشرف علي فريق الطلاب الفائزين من برنامج "جامعة الطفل" أن الدكتور ديمتري كامانين، مدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا (JINR) استقبل الطلاب مُرحبًا بالوفد المصري، وبدأت الزيارة بعرض من البروفيسور يوري بانبراستيف، والبروفيسور كاسينيا كليجينا لتاريخ المعهد، وأبرز إنجازاته، وأحدث الأبحاث العلمية به.

وأجرى الطلاب المصريون زيارة لعدد من المعامل الحديثة التي يتميز بها المعهد من أهمها؛ معمل الطاقة الفائقة NICA، ومعمل العناصر الثقيلة، وذلك بهدف التعرف على التقنيات والأجهزة المستخدمة في دراسة خصائص المادة النووية في المختبر، فضلًا عن حضور محاضرات تفاعلية قدمها علماء بالمعهد تناولت عدة محاور من ضمنها الطاقة المغناطيسية واستخداماتها في المختبر، والإشعاعات الكونية.

وضمن برنامج الزيارة أدى الطلاب عدة تجارب معملية عن أساسيات قياس الإشارات المُستلمة من الأجهزة التجريبية، وكيفية التعامل مع أجهزة قياس الذبذبات، وأنظمة معالجة الإشارات، والتي تهدف إلى زيادة قدراتهم التحليلية في حل المشاكل ومهارات التفكير النقدي.

كما قام الطلاب بزيارة مدرسة الفيزياء والرياضيات V. G. Kadyshevsky في إطار التواصل مع نظرائهم من الطلاب الروس، وكذا حضور محاضرات وإجراء عدد من الأعمال المعملية بمشاركة زملائهم من روسيا لتشجيع التواصل مع الثقافات المختلفة وتبادل الخبرات.

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