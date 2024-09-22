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رياضة

الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يتأخر أمام شتوتجارت بثنائية في الشوط الأول

شتوتجارت، فيتو
شتوتجارت، فيتو

تقدم فريق شتوتجارت على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم اليوم الأحد في الجولة 4 من الدوري الألماني.

وافتتح أونديف شريط الأهداف مبكرا لصالح شتوتجارت حيث نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من الشوط الأول، وأضاف إيرميدينن الهدف الثاني في الدقيقة 21. 

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت 

ترتيب بوروسيا دورتموند وشتوتجارت 

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 7 نقاط، فيما يقع شتوتجارت في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط. 

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تشكيل بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

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