NETFLIX تكشف عن لقطات جديدة من دراما Gyeongseong Creature (صور)

أصدرت شبكة NETFLIX مقتطفات جديدة من الموسم الثاني للدراما الكورية “Gyeongseong Creature” التي تم بث أولى حلقتها اليوم عبر الموقع الرسمي للشبكة، والعمل من بطولة الممثل بارك سوجون والممثلة هان سوهي.

الموسم الثاني من Gyeongseong Creature

تدور أحداث الجزء الثاني من “Gyeongseong Creature” حول تشاي أوك التي لا يزال أمام الكثير لتكتشفه وهي تتجول بشجاعة عبر كوريا الحالية بعد أن نجت من التجارب المروعة في جيونجسيونج - وهو الاسم القديم الذي أُطلق على سيول في أوائل القرن العشرين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليها معرفة ما هو الأمر مع Ho-jae، وهو رجل معاصر يحمل تشابهًا مذهلًا مع Tae-sang في الموسم الأول (Park Seo-jun)، هل هم مرتبطون؟ هل يمكن أن يكون هو نفس الرجل الذي قابلته في جيونجسيونج؟ تطرح هذه الأسالة نفسها على بطلة العمل خلال أحداث الدراما.

ويسلط الموسم الثاني الضوء أيضًا على الموضوعات التي سيستمر “Gyeongseong Creature” في تغطيتها، مثل الاضطهاد السياسي الذي يواجه تشاي أوك بالمقارنة مع ربيع كيونغسونغ الذي شهدته في عام 1945، بالعودة إلى الجدول الزمني القديم، كانت التجربة أيضًا بمثابة قصة رمزية لعدم قدرة البشر على النظر إلى بعضهم البعض كبشر، ويحدث ذلك أيضًا في عام 2024، وإن كان بطرق مختلفة ليس من السهل دائمًا اكتشافها.