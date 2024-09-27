275.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع نحو 275.1 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 5,177 ملايين ورقة منفذة على 557 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 304.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3,282 مليون ورقة منفذة على 381 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي هذا واستحوذت الأسهم على 7.9 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 92.10 % خلال الأسبوع.



تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 26 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.



المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% عند مستوى 31360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 38609 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 13600 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 10362 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% عند مستوى 3074 نقطة.

