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رياضة

حسين الشحات على رادار حسام حسن في قمة السوبر الإفريقي

حسين الشحات جناح
حسين الشحات جناح النادي الأهلي، فيتو

منتخب مصر، يحظى حسين الشحات جناح النادي الأهلي باهتمام خاص من قبل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، خلال مباراة القمة التي تجمع قطبي الكرة المصرية بعد قليل في مباراة السوبر الإفريقي.

حسام حسن مهتم بحسن الشحات

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لفيتو، أن حسام حسن يتابع حسين الشحات بشكل أكثر تركيزا خلال مباراة السوبر الإفريقي، خاصة أن المدير الفني تعرض لانتقادات عنيفة بعد استبعاد جناح الفريق الأحمر في معسكر الفراعنة الأخير، خاصة أن اللاعب يقدم مستويات رائعة مع فريقه 

وبحسب المصدر، فإن حسين الشحات في حال ظهر بفورمته الفنية العالية في مباراة السوبر الإفريقي، فإنه سيحجز مقعده داخل قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا المقبلتين.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

أزمة في مركز الظهير الأيسر بمنتخب مصر

وبات أحمد فتوح قريبا بشكل كبير من الإنضمام لمعسكر منتخب مصر، نظرا لعدم وجود البديل الكفء الذي يملك الخبرة الدولية في مركز الظهير الأيسر، في ظل غياب ظهير بيراميدز وإصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي وقلة خبرة محمد حمدي ظهير الزمالك المعار إليه من إنبي، وأيضا قلة خبرة كريم الدبيس ظهير أيسر النادي الأهلي.

 موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

 

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