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رياضة

اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن عدم سفر أحمد فتوح مع الزمالك (فيديو)

أحمد فتوح لاعب نادي
أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، فيتو

أحمد فتوح، قال محمد الأسيوطي، المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية: لم نرفض سفر أحمد فتوح مع بعثة نادي الزمالك المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي التي تقام في الرياض الجمعة المقبلة.

 

أوراق بعثة نادي الزمالك

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أوراق أي بعثة رياضية سواء تتبع ناديا أو اتحادا، يتم عرضها على اللجنة الأولمبية، للموافقة الفنية عليها ومراقبة الإجراءات التي من خلالها يتم الموافقة ومن ثم العرض على وزارة الشباب والرياضة للسماح بسفر البعثة.

كشف فريق نادي الزمالك وإزالة اسم أحمد فتوح

وأكد: "استقبلنا أمس الأول أوراق سفر بعثة نادي الزمالك وتضمنت اللاعب أحمد فتوح فطلبنا من النادي إيضاح الموقف القانوني لسفر اللاعب وإقرارا من النادي بالمسئولية القانونية والإدارية وهو إجراء طبيعي نقوم به ولكن النادي لم يرد علينا وفي اليوم التالي أرسل إلينا كشفا آخر خال من اسم أحمد فتوح.

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح مع بعثة الزمالك

كواليس مستجدات موقعة السوبر الإفريقي.. هل يرافق أحمد فتوح بعثة الزمالك؟.. مفاجآت في قائمتي الأحمر والأبيض.. موعد سفر الفريقين إلى السعودية.. والأهلي يتفوق تاريخيًا

وتابع: وفقا لكشف السفر أحمد فتوح لن يسافر مع بعثة نادي الزمالك إلى السعودية.


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