رسالة مؤثرة من حسين الشحات للجماهير بشأن أزمة أحمد فتوح

علق حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر بعد الأحداث الأخيرة.

وكتب حسين الشحات عبر صفحته علي فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، واتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ".

وأضاف: “أنا عايز أتكلم في موضوع كلنا بقينا بنتكلم فيه بس ماحدش حاسس بحاجة الموت بقا قريب مننا كلنا وناس كتير بقت تموت من كتر الضغط النفسي وشوفنا أخونا وصاحبنا أحمد رفعت ربنا يرحمه يارب، وشوفنا الأب الروحي الكابتن إيهاب جلال، ربنا يرحمه يارب”.

وتابع الشحات: “أنا كنت من فترة قريبة لي مشكلة مع الشيبي وكان عليا ضغط ربنا وحده إلا كان عالم بيا وطلعت واعتذرت، ودلوقتي مش عايزين نوصل موضوع أخويا أحمد فتوح لكده ونرجع نقول بعد كده ياريت كنا خفينا عليه، فتوح غلط وقال أنا غلطت، مش لازم نتكلم ونقول لا أنت غلطان ونضغط عليه، أي راجل لما بيطلع يعتذر ويقول أنا غلطان سامحوني أولا دي حاجة كبيرة جدا عند ربنا والراجل طلع وقال أنا غلطان وعايز يروح لأهل الميت ربنا يرحمه يارب ويصبر أهله وأولاده يارب”.

وأكمل: “ مش كل شوية نطلع ونقول حسين أنت شتمت حسين أنت غلط في الكلام، فتوح مش كل شويه نطلع ونقول أنت غلطان، ادعي لـ فتوح ربنا يهديه ويسامحه، ادعي لـ حسين، ادعي لأي إنسان بيغلط، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ربنا يهدينا جميعا ويسامح الجميع يارب، الدنيا مش مستاهله ”.

واختتم الشحات، قائلا: “واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ترقبوا وخافوا يوما يردكم الله سبحانه وتعالى إليه فلا تملكون من أموركم شيئا فيه، فَمَا ظَنّكُم بِرَبّ العَالمِين، اللهمّ إنّا نظن بك غفرانًا وعفوًا... وتوفيقًا ونصرًا.. وثباتًا وتيسيرًا.. وسعادةً ورزقا.. وشفاءً وحُسْنَ خاتمة..وتوبةً نصوحًا وعتقًا من النار..فهْب لنا مزيدًا من فضلكَ.. يا واسِع الفضل والعطاء..اللهم فرج كرب المكروبين واقض حاجات السائلين وتب على العصاة والمذنبين من أمة محمد اجمعين ياااااااااااااااااارب العالمين، قولوا آمين”.

أحمد فتوح يعتذر رسميًا لأسرة ضحيته ويكشف سبب مشاركته في تدريبات الزمالك

كان أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، نشر بيانا رسميًا بمواقع التواصل، قدم خلاله اعتذارًا لأسرة أمين الشرطة أحمد الشبكي الذي توفي في حادث السير أثناء قيادة اللاعب لسيارته بسرعة كبيرة مما تسبب في دهس أمين الشرطة ووفاته.

وطلب فتوح من أسرة المتوفى السماح له بتقديم واجب العزاء فيه.

كما أوضح أن سبب مشاركته في تدريبات الزمالك بعد إخلاء سبيله مباشرة هو أنه ملتزم بعقد مع النادي.

وجاء نص بيان اللاعب كالتالي عبر حسابه بموقع انستجرام كالتالي: