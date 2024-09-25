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موعد إعلان قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتي موريتانيا

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أوائل الأسبوع المقبل، موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

26 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وينتظر حسام حسن إنتهاء مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي المحدد لها يوم الجمعة المقبل، بالسعودية، على أن يعلن أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر مننتخب مصر في اليوم التالي للمباراة، والتي يتوقع أن تضم عددا ليس بالقليل من لاعبي القطبين.

ومن المتوقع أن تضم القائمة التي سيعلنها حسام حسن لمباراتي موريتانيا قرابة 26 لاعبا، بينهم ثمانية إلى 9 لاعبين محترفين.

8 محترفين يحجزون أماكنهم في قائمة منتخب مصر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للفراعنة لفيتو، أن حسام حسن إستقر بالفعل على أسماء 8 لاعبين محترفين، حجزوا بالفعل أماكنهم في المعسكر المقبل وهم:

محمد صلاح (ليفربول) ومحمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) ومحمد النني (الجزيرة الإماراتي) وعمر مرموش (إنتراخت فرانكفورت) ومحمود تريزيجيه (الريان القطري) وحمدي فتحي (الوكرة القطري) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي) ومحمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)

حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا

حدد منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم 11 أكتوبر المقبل موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب. 

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

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