إزالة 425 حالة إشغال وغلق 4 محال مخالفة في إهناسيا ببني سويف

أسفرت حملة مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بـ محافظة بني سويف، عن إزالة 425 حالة إشغال طريق متنوعة وغلق وتشميع 4 وحدات سكنية مخالفة تم تحويلها إلى محال تجارية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

حملة مكبرة في إهناسيا ببني سويف

حملة مكبرة في إهناسيا ببني سويف

وكانت الوحدة المحلية لـ مركز اهناسيا المدينة بـ بني سويف، قد شنت، الخميس، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق إداري لعدد من الوحدات السكنية والمحلات التجارية المخالفة، تنفيذًا توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتحت إشراف هاني الجويلي، رئيس المركز، ولك الحملة جاءت ضمن إطار خطة المحافظة لضبط المخالفات والإشغالات، وإعادة تنظيم المدينة بما يتماشى مع القوانين والتشريعات.

وشهدت الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية لـ مركز إهناسيا المدينة، حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وقوات مركز شرطة إهناسيا، ومدير الإدارات، ومسؤولي تراخيص المحال بالوحدة المحلية، وشملت الحملة إغلاق عدد من المحلات غير المرخصة والوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى نشاط تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة.

حملة مكبرة في اهناسيا ببني سويف

إزالة 425 حالة إشغالات بإهناسيا

واستهدفت الحملة 4 وحدات سكنية مخالفة تم تحويلها إلى محال تجارية، تم إغلاق الوحدات بالشمع الأحمر بناءً على قرارات الغلق الإداري، وأسفرت الحملة ايضًا عن إزالة 425 حالة إشغال طريق متنوعة: 30 تندة، و20 استاند، بالإضافة إلى 38 إعلانًا غير مرخص، كما تم رفع 12 عربة مخالفة كانت تعوق الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية، بجانب إزالة 6 حواجز خرسانية و4 طاولات عرض غير قانونية.

كما ضبطت الحملة عددًا من الأدوات التي كانت تستخدم بشكل غير قانوني في عرض البضائع وإشغال الطريق، ومنها 5 عربات خشبية و3 مقاعد غير مرخصة، وتحرير عدة محاضر للمخالفين، وإحالة هذه الحالات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود محافظة بني سويف لضبط الأوضاع الأمنية والتنظيمية، وفرض هيبة القانون.

حملة مكبرة في إهناسيا ببني سويف

وأكد هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، استمرار هذه الحملات لضبط أي مخالفات مستقبلية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيدًا بتعاون المواطنين وفرق العمل في تنفيذ قرارات الغلق والإزالة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى تحسين الأوضاع المعيشية وضمان سلامة السكان، تنفيذًا توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.