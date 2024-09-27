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خارج الحدود

نتنياهو يتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

اتهم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية صراحة.

نتنياهو يوجه رسائل تهديد لإيران 

وأعلن في كلمة اليوم الجمعة، أنه لم يكن ينوي الحضور وإسرائيل في حالة حرب، مبتدئا كلمته بتهديد إيران.

إذ ادعى أن إسرائيل تقاتل من أجل البقاء، وأنها تقاتل على 7 جبهات، وأنها تدافع عن نفسها في حرب تنظمها إيران ضدها وفق قوله.

واستهل كلامه مهددًا الإيرانيين قائلًا: «إذا ضربتونا سنضربكم»، وادعى ألا مكان في إيران لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه.

 زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل تسعى للسلام وأنها تواجه عدوا شرسا وتقوم بالدفاع عن نفسها".

نتنياهو يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة 

وادعى نتنياهو في حديثه: "أن إسرائيل لن تدخر جهدا من أجل إعادة المحتجزين بقطاع غزة"، وذلك على الرغم من أنه السبب الرئيسي وراء عرقلة اتفاق التهدئة وتبادل الرهائن مع حماس.

وقال نتنياهو في كلمته: "لم يكن في الحسبان الحضور هذا العام لأن إسرائيل تخوض حربا من أجل البقاء".

 

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