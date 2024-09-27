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جامعة حلوان تبدأ في استقبال الطلاب بالمدن الجامعية اليوم

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو

أعلنت جامعة حلوان جاهزيتها التامة لاستقبال الطلاب في المدن الجامعية اليوم الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي شهدتها مرافق المدينة الجامعية، استعدادًا للعام الدراسي 2024 /2025. 

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، خالد زكى مدير عام  الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية.

المدن الجامعية جامعة حلوان

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة سكنية متميزة للطلاب، مؤكدًا أن الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية قد أتمت استعداداتها لاستقبال الطلاب في أجواء مريحة ومحفزة للدراسة والإبداع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عمليات التطوير شملت تجديد وتحديث الغرف السكنية وتزويدها بكافة الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى تطوير المطاعم وتحسين جودة الخدمات الغذائية المقدمة للطلاب.

والجامعة قامت بتحديث البنية التحتية للمدينة الجامعية، وإنهاء كافة الاستعدادات اللوجستية والإدارية لضمان انسيابية عملية تسكين الطلاب.

وقد أعلنت الجامعة للطلاب الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي hostel.helwan.edu.eg.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص جامعة حلوان على توفير بيئة تعليمية وسكنية متكاملة لطلابها، بما يسهم في تحسين تجربتهم الجامعية ودعم تفوقهم الأكاديمي.

 

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