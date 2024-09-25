الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة حلوان تعلن جاهزية مدينة الطلاب لاستقبالهم بداية من الجمعة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن جاهزيتها التامة لاستقبال الطلاب في المدن الجامعية يوم الجمعة القادم، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي شهدتها مرافق المدينة الجامعية، استعدادًا للعام الدراسي 2024 /2025، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، خالد زكى مدير عام  الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية.

 

المدن الجامعية جامعة حلوان

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة سكنية متميزة للطلاب، مؤكدًا أن الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية قد أتمت استعداداتها لاستقبال الطلاب في أجواء مريحة ومحفزة للدراسة والإبداع.

txt

جامعة حلوان تعلن استعدادها التام لاستقبال العام الجامعي الجديد

txt

جامعة حلوان تستقبل لجنة فنية بعد صدور قرار جمهوري بإضافة كلية الطب البشري

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عمليات التطوير شملت تجديد وتحديث الغرف السكنية وتزويدها بكافة الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى تطوير المطاعم وتحسين جودة الخدمات الغذائية المقدمة للطلاب.

والجامعة قامت بتحديث البنية التحتية للمدينة الجامعية، وإنهاء كافة الاستعدادات اللوجستية والإدارية لضمان انسيابية عملية تسكين الطلاب.

وقد أعلنت الجامعة للطلاب الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي hostel.helwan.edu.eg.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص جامعة حلوان على توفير بيئة تعليمية وسكنية متكاملة لطلابها، بما يسهم في تحسين تجربتهم الجامعية ودعم تفوقهم الأكاديمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان العام الجامعي الجديد المدن الجامعية جامعة حلوان حلوان رئيس جامعة حلوان

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

بيان عاجل للحكومة بشأن منشور تحذيري بعدم شرب المياه من 3 صباحا لـ 10 مساء

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

مفاجأة براتب عمر مرموش مع فرانكفورت الألماني

الهروب إلى الملاجئ، ذعر وهلع داخل إسرائيل بسبب الصاروخ الذي استهدف مقر الموساد

حارس ليفربول: 5 أمور تحسنت في مستوى محمد صلاح تحت قيادة آرني سلوت

بعد صاروخ حزب الله الذي استهدف الموساد، نتنياهو يؤجل سفره ويدعو لمشاورات أمنية

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر الأفريقي

منوعات

المزيد

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفاع جديد لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام تخطى 4100 جنيه

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 25- 9- 2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل الأزهر إلى المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خولة بنت ثعلبة، قصة المرأة المقصودة بسورة المجادلة

شباب حول الرسول، أسعد بن زرارة "أول من أسلم من الأنصار"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية