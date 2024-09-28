جامعة الأزهر تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد،تعليمات لعمداء الكليات بحسن استقبال الطلاب، وتفعيل منظومة التحول الرقمي،بدء التسكين بالمدن الجامعية الثلاثاء

تستعد جامعة الأزهر لاسقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، غدا السبت حيث أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، جاهزية الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن جميع الكليات استعدت لبدء العام الدراسي وتم وضع الجداول الدراسية على صفحات جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم.

ووجه رئيس الجامعة إلى دعم وتفعيل منظومة التحول الرقمي والتأكد من أعمال الصيانة وتوفير جميع سبل الراحة ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية.

حصول ست كليات بجامعة الأزهر على شهادة تجديد الاعتماد

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه من حسن الطالع أن نستقبل العام الدراسي الجديد بإنجازات حققتها الجامعة على أرض الواقع وهي حصول ست كليات بجامعة الأزهر على شهادة تجديد الاعتماد، وخمس كليات تحصل على الاعتماد للمرة الأولى، إضافة إلى اعتماد 13 برنامجًا أكاديميًّا بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، لافتًا إلى أن الكليات الحاصلة على شهادة تجديد الاعتماد كان في مقدمتها: كلية طب البنات بالقاهرة (اعتماد للمرة الثالثة)، إضافة إلى كلية الصيدلة للبنات بالقاهرة (اعتماد للمرة الثانية)، وكلية طب الأسنان بنين بالقاهرة (اعتماد للمرة الثانية)، وكلية الشريعة والقانون بطنطا (اعتماد للمرة الثانية)، وكلية أصول الدين بالمنوفية (اعتماد للمرة الثانية)، وكلية اللغة العربية بإيتاي البارود (اعتماد للمرة الثانية).

وأضاف بأن هناك كليات حصلت على شهادة الاعتماد للمرة الأولى، وهي: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، واللغة العربية بالزقازيق، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات، وأصول الدين والدعوة بأسيوط، والدراسات الإسلامية والعربية للبنين بأسوان، بجانب اعتماد عدد 13 برنامجًا أكاديميًّا تضمنت: تجديد الاعتماد لبرنامجي علم النفس وعلم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وتجديد الاعتماد لبرامج الجغرافيا والتاريخ والاجتماع وعلم النفس بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، واعتماد برنامجي: الكيمياء الخاصة، والكيمياء التطبيقية بكلية العلوم بنين بالقاهرة، واعتماد برنامجي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية بكلية التربية بنين بالقاهرة.

استقبال العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر

بدوره أعلن مجلس الجامعة جاهزية واستعداد كليات الجامعة في القاهرة والأقاليم لاستقبال العام الدراسي الجديد (2024 - 2025) الذي سيبدأ السبت المقبل 28 من سبتمبر 2024.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى الطلاب الجدد والقدامى وأعضاء هيئة التدريس والموظفين ببدء العام الدراسي الجديد سائلًا المولى -عز وجل- أن يكون عام خير وبركة.

وأهاب مجلس جامعة الأزهر بأبنائه الطلاب أن يغتنموا الوقت والحرص عليه في طلب العلم، وتوقير المعلم واحترامه، وأن يكون المعلم كذلك قدوة لأبنائه نافعًا لهم، ورفيقًا بهم.

كما أوصى مجلس الجامعة العمداء وأعضاء هيئة التدريس بحسن استقبال الطلاب وتعريفهم بنظام الدِّراسة بكلياتهم وأن تكون مكاتبهم مفتوحة للطلاب للاستماع لمقترحاتهم وشكواهم.

قرار جامعة الأزهر بشأن غياب الطلاب

كما وجهت جامعة الأزهر الشريف خطابًا لعمداء الكليات، نبهت خلاله على حضور الطلاب المحاضرات وتطبيق ما تنص عليه اللوائح من حرمان الطالب من دخول الامتحان في المقرر حال غيابه بدون عذر مقبول.

وجاء نص القرار كالتالي: في إطار الاستعداد للعام الجامعي 2024 / 2025، ينبه على حضور الطلاب المحاضرات وتطبيق ما تنص عليه اللوائح من حرمان الطالب من دخول الامتحان في المقرر، حال غيابه بدون عذر مقبول على ألا تقل النسبة عن 75% من حضور دروس كل مقرر.

تسكين المدن الجامعية لجامعة الأزهر

كما أعلنت جامعة الأزهر بدء تسكين طلاب وطالبات المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحري والوجه القبلي طلاب وطالبات سنوات النقل الفرق النهائية) مختلف الكليات" والمتقدمين على الموقع الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالمرحلة الأولى سنوات نقل وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/١ م.

نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يلتقي العمداء ويبحث جاهزية الكليات للعام الدراسي الجديد

وفي إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لمختلف كليات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ للوقوف علي جاهزية واستعداد الكليات لبدء العام الدراسي الجديد (2024 - 2025)م؛ قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجولة تفقدية لفرع البنات بمدينة نصر؛ بهدف الاطمئنان على استعدادات كليات الفرع لبدء العام الدراسي الجديد الذي سوف غدا السبت 28 من سبتمبر الجاري 2024م.

وخلال الجولة عقد نائب رئيس الجامعة اجتماعًا ضم عمداء كليات الفرع، والأمين المساعد لفرع البنات، والمديرين العموم، واطمأن خلاله على دعم وتفعيل منظومة التحول الرقمي في جميع كليات فرع البنات، ووقف على صيانة المدرجات وتجهيزها وتحسين البنية التحتية والإضاءة والتهوية وكافة سبيل الراحة داخل القاعات الدراسية.

وشدد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على الوعي والتوعية الصحية لدى الطالبات داخل الكليات.



وأكد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على التعاون والتكامل بين كليات الفرع وبعضها البعض، وانتهى اللقاء بتوجيه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الشكر لعمداء الكليات؛ لجهودهم المستمرة في الجاهزية والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على أن الهدف الرئيس من هذه الجولات واللقاءات هو العمل على توفير بيئة تعليمية ملائمة من أجل راحة بناتنا الطالبات في مختلف كليات فرع البنات.