تعليمات جديدة من قيادات جامعة الأزهر لعمداء كليات البنات

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولة تفقدية لفرع البنات بمدينة نصر؛ بهدف الاطمئنان على استعدادات كليات الفرع لبدء العام الدراسي الجديد الذي سوف يبدأ السبت القادم 28 من سبتمبر الجاري 2024م.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لمختلف كليات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ للوقوف علي جاهزية واستعداد الكليات لبدء العام الدراسي الجديد (2024 - 2025).

منظومة التحول الرقمي في جميع كليات فرع البنات

وخلال الجولة عقد نائب رئيس الجامعة اجتماعًا ضم عمداء كليات الفرع، والأمين المساعد لفرع البنات، والمديرين العموم، واطمأن خلاله على دعم وتفعيل منظومة التحول الرقمي في جميع كليات فرع البنات، ووقف على صيانة المدرجات وتجهيزها وتحسين البنية التحتية والإضاءة والتهوية وكافة سبيل الراحة داخل القاعات الدراسية.

وشدد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على الوعي والتوعية الصحية لدى الطالبات داخل الكليات.



التعاون والتكامل بين كليات جامعة الأزهر



وأكد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على التعاون والتكامل بين كليات الفرع وبعضها البعض، وانتهى اللقاء بتوجيه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الشكر لعمداء الكليات؛ لجهودهم المستمرة في الجاهزية والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على أن الهدف الرئيس من هذه الجولات واللقاءات هو العمل على توفير بيئة تعليمية ملائمة من أجل راحة بناتنا الطالبات في مختلف كليات فرع البنات.