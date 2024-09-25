الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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مجلس جامعة الأزهر يوصي بحسن استقبال الطلاب وتعريفهم بنظام الدراسة بكلياتهم

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

قدم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الأمتين: العربية والإسلامية بذكرى مولد خير البرية الذي عم نور مولده الكون فأضاء مشارق الأرض ومغاربها وكان رحمة للعالمين.

بداية العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر

وأعلن مجلس الجامعة جاهزية واستعداد كليات الجامعة في القاهرة والأقاليم لاستقبال العام الدراسي الجديد (2024 - 2025) الذي سيبدأ السبت المقبل 28 من سبتمبر 2024.

ورحب مجلس الجامعة بإنضمام الدكتور أكرم حسن مساعد وزير التربية والتعليم لشئون تطوير المناهج التعليمية لعضوية مجلس جامعة الأزهر.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى الطلاب الجدد والقدامى وأعضاء هيئة التدريس والموظفين ببدء العام الدراسي الجديد سائلًا المولى -عز وجل-  أن يكون عام خير وبركة.

وأهاب مجلس جامعة الأزهر بأبنائه الطلاب أن يغتنموا الوقت والحرص عليه في طلب العلم، وتوقير المعلم واحترامه، وأن يكون المعلم كذلك قدوة لأبنائه نافعًا لهم، ورفيقًا بهم.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وقدم مجلس الجامعة الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ لجهودهم المخلصة خلال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، بتكليفه أمينًا عامًّا لمجمع البحوث الإسلامية، وكرم مجلس الجامعة أيضًا الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق السابق، مشيدًا بجهوده طيلة فترة العمادة في الكلية وما قام به من طفرة كبيرة في جميع المجالات.

كما أشاد مجلس الجامعة بحصولها على المركز الأول في مجال محو الأمية للعام الثالث على التوالي على مستوى الجامعات الحكومية.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة لاختيار ٤٦ عالمًا من علمائها في قائمة ستانفورد لأفضل ٢٪ من علماء العالم.

وأعلن مجلس الجامعة دعمه للمبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية: (بداية جديدة لبناء الإنسان).

تعليمات استقبال العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر

كما أوصى مجلس الجامعة  العمداء وأعضاء هيئة التدريس بحسن استقبال الطلاب وتعريفهم بنظام الدِّراسة بكلياتهم وأن تكون مكاتبهم مفتوحة للطلاب للاستماع لمقترحاتهم وشكواهم.

ورحب مجلس الجامعة بأعضاء المجلس من عمداء الكليات الجدد، وهم:
- الدكتور أحمد عبد المرضي عميد كلية القرآن الكريم طنطا.
- د. محمود جمال، عميد كلية البنات الفيوم.
- د. عبد الحي محمد عبد الحي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون.
- د. حسانين إبراهيم، عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات القرين.
- د. حسين إبراهيم، عميد كلية أصول الدين الزقازيق.
- د. حسين أبو صغير، عميد كلية أصول الدين بأسيوط.
- د. الضبع عبد الرحيم، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا.

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