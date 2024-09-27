لطلاب جامعة الأزهر، كل ما تريد معرفته عن الشروط والأوراق المطلوبة للتسكين بالمدن الجامعية

أعلنت جامعة الأزهر بدء تسكين طلاب وطالبات المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحري والوجه القبلي طلاب وطالبات سنوات النقل الفرق النهائية) مختلف الكليات" والمتقدمين على الموقع الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالمرحلة الأولى سنوات نقل وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/١ م.



ويمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة القبول بالمدن الجامعية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٩م. من خلال هذا الرابط.

شروط التسكين في المدن الجامعية بالأزهر

وأشارت الجامعة أنه على الطلاب والطالبات المقبولين بالسكن الجامعي إتباع الخطوات التالية:

بعد الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية من خلال اللينك الموضح والتأكد من القبول بظهور عبارة (( تم قبول التسكين بالمدن الجامعية)) والتوجه لدفع مصروفات السكن الجامعي السنوية (تسدد مره واحده) على كود فورى ( ٦٤٥١ ) والعودة مرة اخرى على موقع الجامعة وإدخال الرقم القومي والرقم المرجعي بإيصال سداد فورى لطباعة ملف التسكين والاستمارات المرفقة بالنتيجة وهي كالتالي:

. نتيجة الطالب

. إخطار إسكان طالب / طالبة

. استمارة كشف طبي طالب / طالبة

. طلب التحاق بالمدن الجامعية

. استمارة ضمان سداد الرسوم

. استمارة التسكين / التعليمات / الإخلاء.

. إقرار عدم الزواج للطالبات

. إقرار سداد

ثم والتوجه لدفع مصروفات السكن الجامعي الشهرية طبقا لفئة السكن المقرره للطالب وطبقا لرغبته على كود فوری ( ٦٥٨٣٠ )

. التوجه إلى المدينة محل السكن بنتيجة الطالب والتقدم بملف محتواه التالي:

. كافة الاستمارات المشار إليها مع ملئ استمارة ضمان سداد الرسوم وختمها من جهة عمل الضامن.

. عدد ٤ صور شخصية

. عدد ٢ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الطالب / ولى الأمر / الضامن) مع الإطلاع على الأصل.. إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي السنوى فوري مكبر على كود ١٦٤٥١ لكافة الطلاب الملتحقين بالسكن الجامعي ".. إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الجامعي الشهري "على كود ٦٥٨٣٠" لطلاب السكن الإقتصادي فقط - مع التأكد من شهر الدفع بايصال فورى.



. يتم دخول كافة الطلاب والطالبات موقع الجامعة بعد سداد المصروفات الشهرية على هذا الرابط لطباعة إخطار إستلام بونات التغذية للشهر المستحق وتقديمة للمختص ليتمكن من إستلام بونات التغذية.



. بالنسبة لطلاب وطالبات الحالات الخاصة التقدم الي الإدارات العامة للمدن الجامعية للطلاب والطالبات خلال أيام الجداول المعلنة. وإحضار المستندات الدالة على الحالة ( وفاة والد بنفس العام الدراسي / مرض مزمن... إلخ ) للمراجعة واستكمال إجراءات التسكين لطلاب وطالبات الحالات الخاصة.



وأوضحت إدارة الجامعة أنه على كافة الطلاب والطالبات الملتحقين بالسكن الجامعي التقدم بشهادة تفيد الحصول على لقاح فيروس كورونا الجرعتين. (الأولى / الثانية ) حيث أنة شرط أساسي للقبول بالمدن الجامعية.

