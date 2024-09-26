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جامعة الأزهر: حرمان الطلاب من دخول الامتحانات في هذه الحالة

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو
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وجهت جامعة الأزهر الشريف خطابًا لعمداء الكليات، نبهت خلاله على حضور الطلاب المحاضرات وتطبيق ما تنص عليه اللوائح من حرمان الطالب من دخول الامتحان في المقرر حال غيابه بدون عذر مقبول.

قرار جامعة الأزهر بشأن غياب الطلاب 

وجاء نص القرار كالتالي: في إطار الاستعداد للعام الجامعي 2024 / 2025، ينبه على حضور الطلاب المحاضرات وتطبيق ما تنص عليه اللوائح من حرمان الطالب من دخول الامتحان في المقرر، حال غيابه بدون عذر مقبول على ألا تقل النسبة عن 75% من حضور دروس كل مقرر.

وأعلن مجلس الجامعة جاهزية واستعداد كليات الجامعة في القاهرة والأقاليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، والذي سوف يبدأ السبت المقبل 28 من سبتمبر 2024.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى الطلاب الجدد والقدامى، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين ببدء العام الدراسي الجديد، مهيبًا بأبنائه الطلاب اغتنام الوقت والحرص عليه في طلب العلم، وتوقير المعلم واحترامه، وأن يكون المعلم كذلك قدوة لأبنائه نافعًا لهم، ورفيقًا بهم.

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مجلس جامعة الأزهر يوصي بحسن استقبال الطلاب وتعريفهم بنظام الدراسة بكلياتهم

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تجديد تعيين محمد عبدالمالك نائبًا لرئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي

 

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