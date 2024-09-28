السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الذهب يرتفع 29٪ خلال العام الجاري

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

حقق الذهب أداءً جيدًا خلال العام الجاري داخل الأسواق والبورصة العالمية، ودعمت خفض الفوائد الأمريكية هذا الشهر الصعود الكبير في سعر الأونصة العالمية.

توقفت رحلة الصعود القياسي للذهب، الجمعة، لكنه يواصل المضي نحو تسجيل أفضل أداء فصلي منذ 2016 بعد ارتفاعه على خلفية الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2666.50 دولار للأونصة ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولار. ويتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي له منذ الربع الأول من عام 2016.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2688.90 دولار.

الذهب يرتفع ٢٩٪ خلال العام الجاري 

وارتفعت أسعار الذهب 29 بالمئة حتى الآن هذا العام وسجلت مستويات قياسية متتالية بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإعلان الصين في وقت سابق من الأسبوع عن إجراءات تحفيزية.

وزادت أسعار الفضة، مقتفية أثر الذهب، رغم أن بعض المحللين يحذرون من أن هذه الزيادة لن تستمر.

 

أسعار الفضة تحقق مكاسب 

غير أن الفضة تراجعت في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية بعدما وصلت لأعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2012 عند 32.71 دولار أمس الخميس.

 وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1012.40 دولار، فيما انخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1031.75 دولار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذهب في المعاملات الفورية العقود الأميركية الآجلة للذهب العقود الأميركية الآجلة الفيدرالي الأميركي

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول تعليق من تركي آل الشيخ على تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي

جوميز يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

مش عايزين يروحوا، بالكأس والأعلام احتفالات جماهير الزمالك بالسوبر الإفريقي (فيديو وصور)

رضا عبد العال: ضربة جزاء الأهلي أمام الزمالك غير صحيحة

إعلام عبري: تأجيل عودة نتنياهو من أمريكا إلى إسرائيل

ما السيناريوهات المتوقعة في حال تأكيد اغتيال نصر الله؟

الذهب يرتفع 29٪ خلال العام الجاري

منوعات

المزيد

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. لقاءات نارية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأبطال آسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية