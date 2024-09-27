آخر تحديث، أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الجمعة
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وفقا لاخر تحديث لها من خلال شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية وجاءت الأسعار كالتالي.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4130 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21
ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3615 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3098 جنيهات.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28920جنيها
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