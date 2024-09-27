لم تكن نيتي الحضور إلى الأمم المتحدة، نتنياهو يزعم أن إسرائيل تخوض حرب بقاء
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل تسعى للسلام وأنها تواجه عدوا شرسا وتقوم بالدفاع عن نفسها".
نتنياهو يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة
وادعى نتنياهو في حديثه: "أن إسرائيل لن تدخر جهدا من أجل إعادة المحتجزين بقطاع غزة"، وذلك على الرغم من أنه السبب الرئيسي وراء عرقلة اتفاق التهدئة وتبادل الرهائن مع حماس.
وقال نتنياهو في كلمته: "لم يكن في الحسبان الحضور هذا العام لأن إسرائيل تخوض حربا من أجل البقاء".
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