الجمعة 27 سبتمبر 2024
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محافظات

الإسماعيلية تتجمل لاستقبال ضيوف مهرجان الفنون الشعبية (صور)

جانب من أعمال التشجير،
جانب من أعمال التشجير، فيتو

 تستعد محافظة الإسماعيلية، لاستقبال ضيوف الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وذلك من خلال تكثيف أعمال التجميل بالشوارع والميادين والحدائق والمسطحات الخضراء.  

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جهاز التجميل يكثف أعمال زراعة الأشجار المثمرة  

 واصل جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة، زراعة الأشجار المثمرة في كافة أنحاء المحافظة. 

جانب من أعمال التشجير، فيتو
جانب من أعمال التشجير، فيتو

 ومن جانبها، قالت المهندسة تغريد أبو السعود مدير جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم زراعة 100 شجرة مثمرة داخل وحدة طوسون بقرية عين غصين ووحدة المنشية بالقنطرة غرب.  

جانب من أعمال التشجير، فيتو
جانب من أعمال التشجير، فيتو
جانب من أعمال التشجير، فيتو

زراعة 1000 شتلة زهور ونباتات 

 بالإضافة إلى زراعة 1000 شتلة من زهور نباتات الالتتيرا والكاليوس والوينكا بألوانها المختلفة وقص وتهذيب أشجار الفيكس ونجيل البلتشارد وصيانة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بالشارع التجاري. 

 

صيانة المسطحات الخضراء  

وأشارت تغريد إلى أن أطقم العمل بالجهاز قامت بصيانة جميع الأشجار والمسطحات الخضراء بنادي الفيروز وأماكن عروض المهرجان الدولي للفنون الشعبية؛ وذلك استعداد لانطلاق الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان؛ من أجل الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة، وجاري استكمال زراعة عدد من الشتلات لأشجار مثمرة في عدة مناطق بالمحافظة.  

جدير بالذكر أن اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية قام بزراعة أول شجرة مثمرة يوم الأحد 1 سبتمبر الجاري، بالحديقة الدولية بالطريق الدائري، إيذانًا بانطلاق المبادرة وتشجيعًا للشباب المشاركين بالمبادرة من الجنسين، وتحفيزهم على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية. 

ويأتي ذلك استكمالًا لمبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة"، وضمن مبادرة النظافة العامة والتجميل بمحافظة الإسماعيلية "الإسماعيلية تستاهل"، والتي تم إطلاقها تحت رعاية محافظ الإسماعيلية في 12 أغسطس الماضي، بهدف رفع درجة الوعي البيئي بالمحافظة.  

 

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