نجاح أول عملية قلب مفتوح في مستشفى طامية المركزي بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن نجاح إجراء أول عملية قلب مفتوح بوحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي، كأول عملية من نوعها يتم إجراؤها بالمستشفيات المركزية على مستوى محافظات الجمهورية.

إجراء عملية قلب مفتوح بمستشفى طامية

وأوضح محافظ الفيوم، أن العملية أجريت على نفقة الدولة ضمن قوائم الانتظار، لمريض من مركز إطسا يبلغ من العمر 52 عامًا، وأجريت بمعرفة فريق طبي متخصص من جامعة عين شمس، ومعهد القلب، بإشراف الدكتور أحمد الكرداني أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، مشرف قسم جراحة القلب بالوحدة، ومتابعة من الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، وحالة المريض مستقرة بعد الخروج من العملية.

فريق إجراء أول جراحة قلب مفتوح بمستشفى طامية المركزي

وأشاد محافظ الفيوم، بكفاءة الفريق الطبي الذي أجرى عملية القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي، المكون من الدكتور أسامة عباس، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد عبد الله، أستاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومي، والدكتور محمد عبد الوهاب، مدرس جراحة القلب بجامعة الفيوم، والدكتور حسام طه، مدرس مساعد جراحة القلب بجامعة الفيوم، ومتابعة الدكتور أحمد نجيب مدير وحدة قسطرة وجراحات القلب.

وحدة القلب بمستشفى طامية المركزي

يذكر أن وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي تم تجهيزها بتمويل مشترك من وزارة الصحة، والبنك الأهلي المصري، وتعمل تحت إشراف فريق طبي متخصص من جامعة عين شمس، حيث تقدم خدماتها لأهالي محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة.

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