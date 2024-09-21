الأحد 22 سبتمبر 2024
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حوادث

تسمم 6 من أسرة واحدة في الفيوم بسبب "الباذنجان"

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

أصيبت أسرة من الفيوم، بحالة تسمم غذائي، بسبب تناولهم وجبة "محشي باذنجان" فاسدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وأجريت لهم الإسعافات الأولية، وغسيل معدة، وبعد استقرار حالاتهم انصرفوا من المستشفى.

تفاصيل الواقعة وبلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مستشفي الفيوم العام، بوصول 6 أشخاص من عائلة واحدة، مصابين بحالة إعياء شديدة ويشتبه في أنهم مصابون لحالة تسمم غذائي.

وانتقل إلى مستشفى الفيوم العام، وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة أول الفيوم، وتبين أن المصابين، من أسرة واحدة مكونة من أب وأم و4 أبناء، وأنهم تناولوا وجبة فاسدة مطهية منزليا، ما أدى الي إصابتهم بحالة إعياء شديدة، صاحبها قيء وإسهال.

قرار النيابة العامة المختصة

وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة المختصة، وأصدر وكيل النيابة أمرا بإخلاء سبيلهم من المستشفى بعد استقرار حالتهم، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتقرير مفصل من المستشفى عن أسباب الإصابة، وتولي التحقيق.

إعلان مديرية الصحة عن الواقعة

وأعلنت صحة الفيوم، أن الحالة تسمم غذائي نتيجة لتناولهم وجبة طعام، ربما يكون أفسدها ارتفاع درجة حرارة الجو،  وتم إجراء الإسعافات الأولية، وانصرفوا جميعًا بعد استقرار حالتهم الصحية من المستشفى.

 

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