حبس مندوب مبيعات وسائق بتهمة ترويج عملات مُقلدة ببني سويف

قررت النيابة العامة بـمحافظة بني سويف، حبس مندوب مبيعات وسائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج العملات المقلدة، عقب ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي مزور من فئة 100 و200 جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مالي صحيح.

ضبط متهمين بترويج عملات مقلدة ببني سويف

البداية كانت بورود معلومات إلى اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، تفيد بقيام المتهمين ببيع الألف جنيه المزورة من فئة 100 و200 جنيه مقابل 200 جنيه صحيحة في منطقة الأزهري.

ووجه اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، بتشكيل فريق بحث بالتعاون مع ضباط الأموال العامة، حيث داهم الفريق شقة في حي الأزهري وألقى القبض على المتهمين.

ضبط “الدكتور” وسائق توك توك

تم ضبط الأول، ويدعى (ش. م. ع.)، حاصل على ليسانس آداب ويعمل مندوب مبيعات في شركة أدوية، والمعروف بلقب "الدكتور"، بينما الثاني (ش. ع. س.) يعمل سائق توك توك، وكلاهما من قرية أبشنا بمركز بني سويف، وعُثر في الشقة على 37 ألفًا و600 جنيه مزورة، بالإضافة إلى أجهزة تستخدم في تزييف العملات مثل لاب توب، طابعات ألوان، جهاز سكانر، وأدوات أخرى.

اعترفا بتورطهما في تزييف وترويج العملات

خلال التحقيقات، اعترف المتهمان بتورطهما في تزييف وترويج العملات الوطنية، وأقرا باستخدام الشقة كمقر لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وأقر المتهمان في اعترافاتهما ببيع العملات المزورة لعملائهما مقابل مبالغ مالية صحيحة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأمر مدير نيابة مركز بني سويف بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظوفها وملابساتها.