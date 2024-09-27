أبرز مطالب الغرف التجارية من الحكومة: فتح صفحة جديدة بين الضرائب والقطاع الخاص وتبسيط إجراءات الموافقة على مشروعات النقل النهري

طالبت الغرف التجارية الحكومة بمواصلة الجهود لزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ من أجل مواجهة الأزمات الراهنة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق آمال الشعب المصري في تحسين الأوضاع.

فما هي أبرز مطالب الغرف التجارية من الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة؟

الشعب المصري يعول الكثير من الآمال على الحكومة وبرنامجها

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، إن الشعب المصري والمجتمع بجميع فئاته يعول الكثير من الآمال على الحكومة وبرنامجها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل الأزمات الراهنة المحيطة من الخارج، التي تلقي بظلالها على جميع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الداخلية للمواطن.

جار الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة

أوضح أنه جار الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة لإرسالها للبرلمان بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

المهندس أسامة الشاهد، فيتو

برنامج الحكومة يشمل 4 محاور رئيسية

وأشار إلى أن برنامج الحكومة يشمل 4 محاور رئيسية تمثلت في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، إضافة إلى بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، إلى جانب بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأخيرًا تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

برنامج عمل الحكومة يتضمن توصيات نحو إنجازات جديدة

واستطرد قائلًا: إن برنامج عمل الحكومة يتضمن توصيات نحو إنجازات جديدة خاصة بعدما اتخذته خلال الفترة الأخيرة من حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، بهدف إصلاح مناخ الأعمال.

الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى استقرار سعر الصرف وتحسن الإنتاجية

وتابع: أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتى ثمارها في تحقق نتائجها الإيجابية على المواطن وعلى المستثمر، إذ قادت لاستقرار سعر الصرف والإفراج عن الخامات والسلع الوسيطة وتحسن الإنتاجية.

اعتزام الحكومة فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص

وأضاف: أنها أيضًا توجت بإعلان رئيس الوزراء ووزير المالية حزمة جديدة من التيسيرات للممولين، والتأكيد على اعتزام الحكومة فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص قائمة على مبادئ الشراكة واستعادة الثقة.

أثر ذلك على الاقتصاد المصري

وأوضح أن هذه الإجراءات تعزز من تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الضرائب والاستثمار في التقارير الدولية، فضلًا عن أنها تجعل الصناعة قادرة على تحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الإنتاجية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، واستكمال مسار التنمية والاستثمار.

إشادة بلقاءات رئيس الوزراء الأسبوعية

وعلى صعيد آخر؛ أشاد المهندس أسامة الشاهد؛ بلقاءات رئيس مجلس الوزراء الأسبوعية، مؤكدًا أنها تُساهم في نقل جميع الحقائق للمواطن ليكون على دراية بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات نحو التنمية المستدامة.

وأضاف أنها تعمل على خلق مساحة جديدة يعرف من خلالها المواطن ما تقوم به الحكومة.

أهمية استمرار الجولات الميدانية لرئيس مجلس الوزراء للمصانع

وشدد «الشاهد» على أهمية استمرار الجولات الميدانية لرئيس مجلس الوزراء للمصانع، إذ تمثل فرصة حقيقية للاستماع إلى مشكلات المستثمرين؛ والعمل على حلها بشكل مباشر وفوري، الأمر الذي يعزز الثقة بين المستثمرين والحكومة، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

عماد قناوي ، فيتو

الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر ھام من مصادر تدفق رؤوس الأموال

من جهته؛ أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد مصدرًا ھامًا من مصادر تدفق رؤوس الأموال إلى مصر.

أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد

وقال رئيس شعبة المستوردين إن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي بشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، كما يلعب دورًا كبيرًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وعليه المساهمة في النمو الاقتصادي.

الحكومة تعول على الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير

وأضاف أن الحكومة تعول على الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، خاصة مع تأثر الدولة سلبًا في ظل التغيرات السياسية والأزمات العالمية، التي أدت إلى التأثير في كل مصادر النقد الدولي، وتراجع عجلة الإنتاج على مستوى العالم.

إنفاق تريليونات الجنيهات لتهيئة البنية التحتية

وعن إجراءات مصر لجذب الاستثمار الأجنبي؛ أشار إلى أنها قامت بإجراءات كبيرة خلال السنوات الماضية؛ التي على رأسها تهيئة البنية التحتية التي أنفقت تريليونات الجنيهات من أجل تنفيذها.

تهيئة البنية التشريعية بتقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين

وتابع: يضاف إلى ذلك تهيئة البنية التشريعية بتقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين؛ فضلًا عن الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية مثل تكتل دول بريكس، الكوميسا الأفريقي.

الاستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي

طالب عماد قناوي، بالاستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية لهذا البرنامج حتى الآن مع التدعيم المتواصل لها.

الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي، فيتو

إجراءات تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل

أما الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، فأكد أن وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ العديد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

وزارة النقل تفتح ذراعيها لشركات القطاع الخاص مع الاحتفاظ بدورها

وأشار إلى أن ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري، وأن وزارة النقل تفتح ذراعيها لشركات القطاع الخاص للمشاركة في جميع مجالات العمل بالنقل النهري سواء لنقل البضائع أو الركاب أو بناء وحدات عائمة جديدة أو تشغيل وإنشاء المواني النهرية والمعديات، مع احتفاظ الدولة بدورها كمنظم لهذا المجال.

مطالب بتبسيط إجراءات الموافقة على مشروعات النقل النهري

وعن أبرز مطالبه من الحكومة؛ أوضح أن يطالب الحكومة بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات؛ لتنمية مرفق النقل النهري في البلاد، خلال تبسيط إجراءات الموافقة على مشروعات النقل النهري، والقضاء على معوقات الاستثمار في هذا القطاع.

انخفاض تكلفة النقل النهري تساهم في خفض أسعار السلع

أوضح أن تطوير البنية التحتية للنقل النهري يسهم في تعزيز عملية التبادل التجاري على المستويين المحلي والأفريقي، كما أن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يساهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يؤدي إلى خفض فاتورة الواردات ويحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

النقل النهري الأكثر أمانًا واستهلاكًا للطاقة

أشار إلى أن النقل النهرى أحد أهم وسائل النقل التى تتميز عن الوسائل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، كما يعتبر أكثر وسائل النقل آمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة.

وتابع: إضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.