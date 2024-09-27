شعبة النقل تطالب بتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

وأشار إلى أن ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري.

وزارة النقل تفتح ذراعيها لشركات القطاع الخاص

أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن وزارة النقل تفتح ذراعيها لشركات القطاع الخاص للمشاركة في جميع مجالات العمل بالنقل النهري سواء لنقل البضائع أو الركاب أو بناء وحدات عائمة جديدة أو تشغيل وإنشاء الموانئ النهرية والمعديات، مع احتفاظ الدولة بدورها كمنظم في ذلك المجال.

مطالب بالعمل على جذب الاستثمارات لتنمية مرفق النقل النهري

وطالب الحكومة بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات؛ لتنمية مرفق النقل النهري في البلاد، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الموافقة على مشروعات النقل النهري، والقضاء على معوقات الاستثمار في هذا القطاع.

تعزيز عملية التبادل التجاري على المستويين المحلي والأفريقي

أوضح أن تطوير البنية التحتية للنقل النهري يسهم في تعزيز عملية التبادل التجاري على المستويين المحلي والأفريقي.

انخفاض تكلفة النقل النهري تساهم في خفض أسعار السلع

وقال «السمدوني» إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يساهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يؤدي إلى خفض فاتورة الواردات ويحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

مميزات النقل النهري عن الوسائل الأخرى

أشار إلى أن النقل النهرى أحد أهم وسائل النقل التى تتميز عن الوسائل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، فضلًا عنه يعتبر أكثر وسائل النقل آمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

يشار إلى أن مجرى نهر النيل في مصر يمتد على مسافة تزيد على 1,700كم، ويبدأ من الحدود المصرية السودانية جنوبا عن دائرة عرض 22 ليسير شمالا باتجاه مصبه شمالا عند منطقة التقاء الدلتا مع البحر المتوسط،.

ويعبر نهر النيل في رحلته داخل مصر على 17 محافظة؛ 7 منها تقع في الوجه القبلي، فيما تقع باقي المحافظات في إقليم القاهرة الكبرى ومنطقة الدلتا