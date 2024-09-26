أسامة الشاهد: آثار إصلاح مناخ الأعمال إيجابية على المواطن والمستثمر

أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، أن الشعب المصري والمجتمع بجميع فئاته يعول الكثير من الآمال على الحكومة المصرية وبرنامجها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في ظل الأزمات الراهنة المحيطة من الخارج والتي تلقي بظلالها على كافة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الداخلية للمواطن.

برنامج الحكومة يشمل 4 محاور رئيسية

أوضح الشاهد أنه جار الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة لإرسالها للبرلمان بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لافتًا إلى أن برنامج الحكومة يشمل 4 محاور رئيسية تمثلت في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

قال الشاهد إن برنامج عمل الحكومة يتضمن توصيات نحو إنجازات جديدة خاصة بعدما اتخذت الحكومة خلال الفترة الاخيرة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لإصلاح مناخ الاعمال والتى بدأت أن تؤتى ثمارها وتحقق نتائجها الإيجابية على المواطن وعلى المستثمر، حيث قادت لاستقرار سعر الصرف والإفراج عن الخامات والسلع الوسيطة وتحسن الإنتاجية.

وتابع: وتوجت بإعلان رئيس الحكومة ووزير المالية عن حزمة جديدة من التيسيرات للممولين، والتأكيد على اعتزام الحكومة فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص قائمة على مبادئ الشراكة واستعادة الثقة، ما يعزز من تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الضرائب والاستثمار في التقارير الدولية ويجعل الصناعة قادرة على تحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الإنتاجية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة واستكمال مسار التنمية والاستثمار.

أشاد رئيس الغرفة التجارية للجيزة بلقاءات رئيس الوزراء الأسبوعية موضحًا انها تُساهم في نقل كافة الحقائق للمواطن ليكون على دراية بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات نحو التنمية المستدامة والعمل على خلق مساحة جديدة يعرف من خلالها المواطن ما تقوم به الحكومة مؤكدًا على أهمية استمرار الجولات الميدانية لرئيس الحكومة والوزراء للمصانع، حيث تمثل فرصة حقيقية للاستماع إلى مشاكل المستثمرين والعمل على حلها بشكل مباشر وفوري مما يعزز الثقة بين المستثمرين والحكومة، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.