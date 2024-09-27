"وشي في وشك"، أول ظهور لفرقة تفاكيك المسرحية

قدمت فرقة "تفاكيك" في أول ظهور لها العرض المسرحي "وشي في وشك" على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

العرض من إخراج الفنان حسام الصياد، ودراماتورج إسراء محبوب، وأشعار أحمد مراد، وموسيقى وألحان حسن زكي، ومأخوذ عن رواية "الغميضة" للكاتب وليد علاء الدين.



تدور أحداث المسرحية في خمسة فصول، تمثل محاولة إبداعية لخلخلة الوعي القائم وإزاحته لإنشاء وعي ممكن بدلًا منه، عبر إسقاط لعبة «الاستغماية» على مشكلات الحياة التي نعيشها.



يقول مخرج العرض حسام الصياد إنه أراد من خلال المسرحية كسر القوالب المعتادة للعروض المسرحية حتي أنه أدخل مجموعة من التعديلات علي النص الأصلي للمسرحية.



وأضاف: العرض المسرحي الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا يكشف فكرة تحول البشر إلى كائنات مزيفة ترتدي أقنعة وهو ما نراه كثيرا اليوم في واقع الحياة.