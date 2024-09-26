الخميس 26 سبتمبر 2024
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لجنة وزارية لتعزيز فرص الاستثمار بنادي بني سويف الرياضي (صور)

لجنة وزارية في زيارة
لجنة وزارية في زيارة نادي بني سويف الرياضي

قام الدكتور أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بـ وزارة الشباب والرياضة، برفقة اللجنة الوزارية، بزيارة تفقدية لـ نادي بني سويف الرياضي، وذلك ضمن إطار رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

 

لجنة وزارية في زيارة نادي بني سويف الرياضي

 

تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ببحث سبل تطوير الهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، وتعزيز فرص الاستثمار لزيادة وتنمية موارد هذه الهيئات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة.

 

رافق الدكتور عفيفي خلال جولته في نادي بني سويف الرياضي كل من: هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بـ بني سويف، والدكتور أبوالخير عبدالتواب، وكيل الرياضة، واللواء سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف، وعلي جابر، نائب رئيس النادي، وياسر التوني أمين الصندوق، ولطفي أبوزيد، عضو مجلس الإدارة.

 

لجنة وزارية في زيارة نادي بني سويف الرياضي

 

لجنة وزارية في زيارة نادي بني سويف الرياضي

وبدأت الزيارة بتفقد الملاعب الرياضية المختلفة التي يضمها النادي، حيث اطلع الدكتور عفيفي والوفد المرافق على حالة هذه الملاعب ومدى جاهزيتها لاستقبال الفعاليات الرياضية المختلفة.

 

كما تضمنت الجولة زيارة حمام السباحة الرئيسي بالنادي، والذي يُعد أحد المرافق الأساسية في دعم الأنشطة الرياضية المائية لأعضاء النادي والرياضيين، وتمت الإشادة بحالة المنشآت وجودة الصيانة الدورية التي تتلقاها، مما يساهم في استمرارية تقديم الخدمات الرياضية على مستوى عالٍ، وشملت الجولة ايضًا تفقد الحدائق والمناطق الخضراء في النادي، والتي تعتبر مساحة هامة للأنشطة الترفيهية والاجتماعية، ما يعزز من تجربة الأعضاء والزوار. 

 

لجنة وزارية في زيارة نادي بني سويف الرياضي

 

تعزيز فرص الاستثمار بنادي بني سويف الرياضي

وأكد الدكتور عفيفي، خلال الزيارة، أهمية الاستثمار في مثل هذه المساحات لضمان تحقيق التوازن بين الأنشطة الرياضية والترفيهية، مما يساهم في تعزيز الدور الاجتماعي للنادي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى دعم الهيئات الرياضية بمختلف أنواعها، من خلال توجيه الاستثمارات إليها لتحقيق استدامة مالية. 

 

وأشار الدكتور أحمد عفيفي، إلى أن نادي بني سويف الرياضي يعتبر من بين الأندية التي تحظى باهتمام الوزارة، إذ يشمل خطة مستقبلية تهدف إلى ضخ استثمارات كبيرة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الرياضية التي يقدمها النادي لأعضائه.

 

لجنة وزارية في زيارة نادي بني سويف الرياضي

 

واختتمت الزيارة بتأكيد اللجنة الوزارية على ضرورة مواصلة تطوير النادي ودعم مشروعات الاستثمار به، مع التأكيد على الالتزام بخطط الوزارة في تعزيز وتوسيع الأنشطة الرياضية والشبابية على المستوى المحلي، حيث تعتبر هذه الزيارة خطوة هامة في إطار الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة لتعزيز قدرات الأندية الرياضية في مصر وتحقيق تطلعات الشباب الرياضيين.

 

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