المجلس الأعلى لشئون التعليم يناقش استعدادات العام الجامعي الجديد

عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

مناقشة استعدادات العام الجامعي الجديد

رحب مصطفى رفعت بالحضور من رؤساء الجامعات ونوابهم، مقدّمًا لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أهمية انتهاء جميع أعمال الصيانة للمنشآت، والمعامل، والورش، والمكتبات، وقاعات الدراسة، والمدن الجامعية، مؤكدًا على توفير كل ما يلزم لدعم العملية التعليمية من مدرجات، ومعامل، وأجهزة، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية، وإعلانها للكليات؛ حرصًا على انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والازدهار.

وهنأ المجلس شريف صالح بمناسبة توليه منصب رئيس جامعة بورسعيد، ومحمد حسين لتكليفه بالقيام بعمل رئيس جامعة طنطا، ولؤي سعد الدين لتكليفه بالقيام بعمل رئيس جامعة أسوان، وصابرين جابر لتكليفها بالقيام بعمل رئيس جامعة الأقصر، ومحفوظ عبد الستار لتكليفه بالقيام بعمل رئيس جامعة الغردقة، متمنيًا لهم التوفيق، ولجامعاتهم كل تقدم وازدهار.



وخلال الاجتماع، تم تكريم نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب السابقين من جامعات بورسعيد، الزقازيق، الفيوم، الوادي الجديد، بنها، مدينة السادات، دمياط، السويس، بني سويف، العريش، والأزهر، بمناسبة بلوغهم السن القانونية للتقاعد، ووجه المجلس الشكر والتقدير والامتنان لهم على ما قدموه خلال فترة توليهم المسؤولية، متمنيًا لهم موفور الصحة ودوام التوفيق.

استعرض المجلس التقرير المقدم من السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات، والذي تضمن أعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات في مختلف الكليات، والتي بلغت 127413 طالبًا وطالبة، منهم 70823 طالبًا وطالبة لائقين بكليات (التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، والتربية الرياضية).

كما استعرض التقرير أهم الإيجابيات التي ظهرت خلال فترة الاختبارات، منها (وجود نظام متبع في الكليات والالتزام بالتعليمات بشكل كبير، وتوافر إرشادات واضحة حول نظام الاختبار، بالإضافة إلى دليل للطلاب والكليات ساهم في تقليل المشكلات، ومركزية وتوحيد الاختبارات؛ بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، والدور الفعال الذي قامت به لجان المتابعة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والتي ساعدت في إزالة أي عوائق تواجه الكليات) وتم أيضًا استعراض أهم التوصيات التي يجب أخذها في الاعتبار للعام المقبل.

أحيط المجلس علمًا بالتقرير المقدم من الدكتور مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والذي تناول الأنشطة المنفذة لتنمية الوعي المجتمعي ووعي الطلاب ضد الأفكار الهدامة وغير السوية؛ بهدف حماية المجتمع والوطن.