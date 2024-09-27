الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الدين النصيحة

جاء في هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى آله أنه قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا: أي الصحابة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذه نصيحة خالصة لوجه الله تعالى..

نحن في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل والحق بالباطل، في زمن كثرت فيه الفتن والأكاذيب والأضاليل، وعم فيه الفساد، وانتشرت فيه الصراعات، وأريقت وتراق الدماء البريئة ظلما وعدوانا بعدما سيطرت الأطماع في النفوس المريضة.. 

نحن في زمن أصبح العاقل فيه حيران، في زمن يُكذب فيه الصادق ويصدّق فيه الكذاب، ويُؤتمن فيه الخائن ويخوّن فيه المؤتمن، في زمن تحكمت فيه أهواء الأنفس والشهوات، في زمن سيطر فيه الإعلام الصهيوني الغربي وبث فيه سمومه القاتلة للقيم والهوية والأخلاق، نحن في زمن القابض على دينه كالقابض على جمر من النار.. 

في زمن العُري والخلاعة والشذوذ والتقليد الأعمى لصيحات وضلالات الغرب، في زمن الإعراض عن الله عز وجل وهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زمن الغفلة، في زمن غابت فيه الفضائل والقيم الإنسانية النبيلة وعم فيه الفواحش والرذائل والفساد..

نحن في زمن أصبح الإسلام فيه غريبا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله بقوله "بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء"، زمن كثر فيه أدعياء الصلاح والتقوى والتدين..

عزيزي القارئ، إني لست من أصحاب النظرة السوداوية المُتشائمة، بل كل ما ذكرته قليل من كثير من واقع حال أهل هذا الزمن المرير، وصدق الله تعالى إذ قال “ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ”.. 

 

المقاصد الشرعية.. حفظ المال

بين الإيمان والكفر كلمة

 

نحن في زمن وجّب على العاقل أن يأخذ بوصية سيدنا رسول الله التي قال فيها: "إلزم بيتك وأملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة"، وأن يقم أركان دينه ويجعل له ورد ذكر لله تعالى، وأن يجتنب إلحاق الضرر بالناس ويتقي الله عز وجل..

وأن يعف عن المحارم ويتحرى المطعم، ويتجنب القيل والقال وألا ينشغل بأحوال الناس، وأن يسعى لتزكية نفسه وتطهير قلبه، وأعتقد أن من يأخذ بهذه النصيحة يكن من أهل ولاية الله تعالى في زمن قل فيه الأولياء.

رسول الله هدي الرسول النبي الكريم المسلمين الرسول الكريم الاكاذيب الاخلاق الشيخ رمضان البيه الداعية والكاتب الإسلامي فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

ولد الهدى فالكائنات ضياء

المقاصد الشرعية.. حفظ النفس

المقاصد الشرعية.. حفظ العقل

المقاصد الشرعية.. حفظ الدين

أشرق الربيع بأنواره

الأكثر قراءة

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

بتكلفة تصل لـ 600 مليون دولار.. أغلى 3 حفلات زفاف في 2024 (فيديوجراف)

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

كوكتيل مخدرات، سقوط تجار "الكيف" في القرنة

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

أرخص كيلو بالأسواق، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

منوعات

المزيد

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

كندا تكشف فضيحة بطلها مؤدي أغنية كأس العالم 2010

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

المزيد

انفوجراف

أصحاب أشهر قاضية ممكن.. لعنة يخشاها الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

جوامع الدعاء في يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية