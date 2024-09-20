الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

بين الإيمان والكفر كلمة

  قد يستهين البعض بالكلمة وهي أخطر شيء على الإنسان، لذا حظر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى آله بقوله "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب".. وقال "إن العبد ليتكلم بكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات.. وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم". وفي رواية  أخري "يهوي بها في النار سبعين خريفا".. 

 

وعن سيدنا معاذ رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يارسول الله أنحن مؤاخذون على حصائد ألستنا؟. قال "ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم. وفي رواية على  'مناخيرهم' في النار إلا حصائد ألسنتهم".  

 

ولخطورة الكلمة جعل الله تعالى للسان الناطق بها بوابتين “الفكين والشفتين” حتى يتحكم الإنسان في كلمته. هذا وبين الإيمان والكفر والسعادة والشقاء كلمة وهي كلمة التوحيد "لا إله إلا الله". وبين العمار والخراب كلمة وهي الحرب. وبين الروح وسموها والنفس ودونيتها كلمة وهي العقل.. فهو الميزان لنور الروح وشهوات النفس. 

 

وبين الاستقامة والميل كلمة الهوى، فهو الذي يميل بصاحبه إما إلى الهدى وإما إلى الضلال.. وهناك بين الكلمة والكلمة شعرة دقيقة  قد تقلب الموازين من الإيمان إلى الكفر، مثلا: رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأصل له صورة نورانية وليس له مثيل من بين خلق الله، فهو أكمل وأجل المخلوقات وأشرفها وأكرمها وأحبها إلى الله عز وجل، والله تعالى قد شهد في قرآنه بذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ". وقوله سبحانه "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".

 

ثم إنه تعالى خصه بصلواته الدائمة عليه وأمر المؤمنين بذلك حيث يقول سبحانه "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".. والله تعالى أشار إليه أنه نور حيث قال عز وجل "قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ".. وقال تبارك في علاه "وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا"..  

 

ولد الهدى فالكائنات ضياء

المقاصد الشرعية.. حفظ النفس

 

 ولكنه عليه الصلاة والسلام مخلوق لله تعالى وهو عبد لله تعالى.. بل كل ما في الكون عبيد لله تعالى وصنعته عز وجل.. وهذه هي الحقيقة  فبين نورانيته وبشريته عليه الصلاة والسلام شعرة فمن سقطت منه هذه الشعرة خرج من دائرة الإيمان والتوحيد إلى دائرة الشرك والضلال، دون أن يدرى.. وربما من قال بها كان قوله شطحة من الشطحات، ولكنها غير مقبولة.. أو زلة لسان والواجب على قائلها أن يستتاب.. "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا".

الشيخ رمضان البيه الداعية والكاتب الإسلامي فيتو بوابة فيتو خطورة الكلمة رسول الله رحمة للعالمين خلق الله الرسول الكريم الايمان الكفر

مواد متعلقة

المقاصد الشرعية.. حفظ العقل

المقاصد الشرعية.. حفظ الدين

أشرق الربيع بأنواره

الإسلام منهج حياة

وأصبر وما صبرك إلا بالله

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

تقارير بريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن حسناء البيجر

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لرئيس هيئة قناة السويس

رسائل مصرية قوية بشأن تطورات حرب غزة ولبنان والسودان

تفسير حلم أكل الثوم في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

السيناريوهات المتوقعة لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

بشرى سارة، تفاصيل طرح شقق للحجز الفوري في هذه المدن

أسعار الأسماك اليوم الجمعة، الجمبري يسجل 780 جنيهًا في سوق العبور

منوعات

المزيد

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

هؤلاء تلعنهم الملائكة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الثوم في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

ما الحكمة من إبهام عدد أهل الكهف؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

دعاء الجمعة لتحصين النفس ضد السحر والمس والحسد

المزيد
الجريدة الرسمية