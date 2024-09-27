أول صور لضحيتي انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع فتاتين، فيما أصيبت شقيقة إحداهما بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه ترعة بناحية خليج الرمل بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا لضحيتى الحادث المروع الذي وقع قبل ساعات، وانهالت المنشورات والتعليقات التي تضمنت عبارات الرثاء والدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وأن ينعم الله عز وجل على ذويهما بالصبر والسلوان.

مصرع وإصابة 3 من عائلة واحدة سقطت بهم سيارة ملاكي في ترعة بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارًا بسقوط سيارة ملاكي داخل مياه إحدى الترع بدائرة مركز شرطة الحسينية امام شارع خليج الرمل وبداخلها 3 فتيات من عائلة واحدة بينهم شقيقتين.

داليا ضحية الحادث المروع،فيتو

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن السيارة سقطت بالمياه وبداخلها 3 فتيات من عائلة واحدة، وجميعهن مقيم بمركز الحسينية، وأسفر الحادث عن وفاة "داليا.ت.ع" 20 عامًا، ونجلة عمتها "ملك.م"24 عامًا وإصابة شقيقة الأولى "نوران"، وجرى نقلها لغرفة العناية الفائقة وحالتها غير مستقرة.

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى الحسينية المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

ملك ضحية الحادث المروع،فيتو

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

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