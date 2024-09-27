مصرع وإصابة 3 من عائلة واحدة سقطت بهم سيارة ملاكي في ترعة بالشرقية

لقيت فتاتان مصرعهما وأصيبت أخرى وجميعهم من عائلة واحدة في حادث انقلاب وسقوط سيارة بترعة بدائرة مركز الحسينية محافظة الشرقية وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى الحسينية المركزى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة والمصابة لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصرع فتاتين في حادث مروع بالحسينية

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارًا بسقوط سيارة ملاكي داخل مياه إحدى الترع بدائرة مركز شرطة الحسينية امام شارع خليج الرمل وبداخلها 3 من عائلة واحدة بينهم شقيقتين.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن السيارة سقطت بالمياه وبداخلها 3 فتيات من عائلة واحدة، وأسفر الحادث عن وفاة "داليا.ت.ع" 20 عامًا، ونجلة عمتها"ملك.م"24 عامًا وإصابة شقيقة الأولى "نوران"وجميعهم مقيمين مركز الحسينية وجرى نقلها لغرفة العناية الفائقة وحالتها غير مستقرة.

جرى نقل جثامين الضحايا لمشرحة مستشفى الحسينية المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

حوادث الطرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.