لذيذ واقتصادي، طريقة عمل البرجر بالفول الصويا

طريقة عمل البرجر بالفول الصويا، البرجر من مشتقات اللحوم الشهيرة واللذيذة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم، ويقدم باللحم الاحمر أو الدجاج أو السمك، حسب الرغبة.

وطريقة عمل البرجر بالفول الصويا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة فهو مثل الجاهز واقتصادي لأنه لا يستهلك لحوم حمراء كثيرة، لذا تفضل بعض ربات البيوت تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل البرجر بالفول الصويا.

مكونات عمل البرجر بالفول الصويا:-

نصف كيلو لحم مفروم (فيها 10% دهون)

ثوم مفروم أو ملعقة كبيرة ثوم بودر

بصل مفروم أو ملعقة ونصف بصل بودر حسب الرغبه

ملعقة صغيرة فلفل أسود

نص كوب فول صويا مجروش

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

رشة جوز طيب

ملعقة كاتشب كبيرة

طريقة عمل البرجر بالفول الصويا:

ينقع الفول حتي ينفش ويطري أو يباع فول صويا بودر جاهز (حسب الرغبة)،

ثم يصفي جيدًا ويوضع في الكبة، ثم نضيف اللحمة وكل البهارات والكاتشب حتي يصبحوا خليط ناعم جدًّا.

يوضع الخليط في الثلاجة حتي يبرد، ثم نبدأ بعمله أقراص اما بواسطة علبة جبن مثلثات فارغة أو قالب مخصوص للبرجر.

ثم يرص في أطباق فل ومغلفة بشكل منفصل ببلاستيك لسهولة استخدامها في اي وقت.

يمكن تحميرة أو شيه علي الجريل برشة من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي وممكن الشوي علي الفحم.

ويمكن إضافة جبنة شيدر وقت التقديم وشريحة من الطماطم البصل والخس والكاتشب.

البرجر بالفول الصويا

ولعمل برجر اللحم العادي

مكونات عمل برجر اللحم:

نصف كيلو لحم أحمر مفروم.

كوب فول صويا.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات برجر.

بصل بودر.

ثوم بودر.

رشة قرفة.

رشة كربوناتو أو بيكينج بودر.

رشة بقسماط.

طريقة عمل برجر اللحم:

- ننقع فول الصويا في الماء حتى يصبح طريا ويتضاعف حجمه.

- نصفي فول الصويا من الماء جيدًا.

- نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف له فول الصويا بعد نقعه وتصفيته، ونقلب جيدًا.

- نضيف جميع التوابل ونعجن جيدًا.

- نضيف القليل من البقسماط ونعجن جيدًا.

- تشكيل البرجر على هيئة أقراص، من خلال فنجان شاى أو مكبس برجر.

- نضع البرجر فى الفريزر بعدها لمدة نصف ساعة.

- نضع البرجر الجريل، أو في مقلاة غير لاصقة مدهونة بالزيت، ويمكن شويه على الفحم، حسب الرغبة.

- بعد نضج البرجر، نضعه فى خبز الكيزر مع الكاتشب والمايونيز والخس والبصل والطماطم والجبن الشيدر ويقدم بعدها.