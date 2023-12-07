فوائد فول الصويا، يحافظ على الوزن وصحة القلب

فوائد فول الصويا، عديدة وهامة للجسم، وفول الصويا هو نبات من البقوليات، وفوائد فول الصويا تعتمد على أنه مصدر غني بالبروتين والألياف ومضادات الأكسدة، وقد أظهرت الدراسات أن فول الصويا يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية.

فوائد فول الصويا

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الفول الصويا للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تحسين التمثيل الغذائي:

قد يساعد فول الصويا على تحسين التمثيل الغذائي عن طريق زيادة عملية التمثيل الغذائي وتعزيز الإحساس بالشبع.

Advertisements

الحفاظ على وزن صحي:

قد يساعد فول الصويا على الحفاظ على وزن صحي عن طريق تقليل الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء.

تحسين صحة القلب:

قد يساعد فول الصويا على تحسين صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

التخفيف من أعراض انقطاع الطمث:

قد يساعد فول الصويا على تخفيف أعراض سن اليأس، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

تعزيز الهضم:

قد يساعد فول الصويا على تعزيز الهضم عن طريق زيادة مستويات البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان:

مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.**

تحسين صحة العظام.

تعزيز صحة الدماغ.

ولفتت الدكتورة هدى، إلى أن هناك فئات قد تحتاج إلى تجنب فول الصويا أو الحد من تناوله، مثل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية أو الحساسية تجاه فول الصويا.

فول الصويا واهميته للصحة

وتستعرض الدكتورة هدى، فيما يلي بعض الطرق لإضافة فول الصويا إلى نظامك الغذائي:

تناول منتجات الصويا، مثل حليب الصويا والتوفو وزبدة الفول السوداني.

أضف فول الصويا المطبوخ إلى أطباقك، مثل الحساء واليخنات والأطباق الجانبية.

استخدم بذور الصويا في الخبز أو الفطائر أو السلطات.

طريقة عمل حليب الصويا في البيت

طريقة عمل حليب الصويا، تعتمد على اتباع الخطوات والمقادير التالية.

المقادير:

1 كوب فول صويا مجفف

4 أكواب ماء

1/2 ملعقة صغيرة ملح (اختياري)

حليب الصويا

الطريقة:

انقعي فول الصويا: ضعي فول الصويا في وعاء كبير واسكبي عليه 2-3 أكواب من الماء. اتركيه منقوعًا طوال الليل أو لمدة 8-12 ساعة.

اسلقي فول الصويا: صفي فول الصويا من الماء المنقوع واشطفيه جيدًا. ضعي فول الصويا في قدر كبير مع 4 أكواب من الماء الجديد. سخني القدر على نار متوسطة حتى يغلي الماء. خففي الحرارة واتركيه يغلي لمدة 30 دقيقة، أو حتى يلين فول الصويا.

اخلطي فول الصويا: صفي فول الصويا من الماء المغلي وانقليه إلى الخلاط. أضيفي 1/2 ملعقة صغيرة من الملح (اختياري) واخلطيه حتى يصبح المزيج ناعمًا.

صفي حليب الصويا: صبي خليط فول الصويا في مصفاة ذات ثقوب صغيرة. استخدمي ملعقة خشبية أو بلاستيكية لدفع المزيج عبر المصفاة.

بردي حليب الصويا: صبي حليب الصويا في وعاء نظيف. يمكنك تناوله باردًا أو دافئًا.

نصائح نجاح الوصفة:

يمكنك إضافة نكهات مختلفة إلى حليب الصويا، مثل العسل أو القرفة أو الفانيليا.

إذا كنت تريدين حليبًا صويًا أكثر سمكًا، يمكنك تصفيته مرة أخرى من خلال قماش قطني.

يمكنك تخزين حليب الصويا في الثلاجة لمدة 3-4 أيام.