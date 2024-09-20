طريقة عمل البرجر فى المنزل بمكونات آمنة

طريقة عمل البرجر، البرجر من اللحوم المصنعة الشهيرة على مستوى العالم لمذاقه المميز الذى لا يقاوم ويقدم بأنواع اللحوم المختلفة.

وطريقة عمل البرجر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبدلا من شرائه جاهزا تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل البرجر.

مكونات عمل البرجر:-

كيلو لحمة مفرومة

2 فص ثوم مفروم أو 2 ملعقة ثوم بودر

ملعقة كبيرة كاتشب

بصلة مفرومة أو 3 ملاعق بصل بودر

ملعقة كبيرة مستردة

ملعقة كبيرة بابريكا

2 ملعقة زيت

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة فلفل أسمر

طريقة عمل البرجر:-

في بولة نضيف اللحم ونتبلها بالتوابل ونقلبهم جيدا.

ثم نبدأ نشكلها علي شكل أقراص علي حسب الحجم المطلوب.

ثم نضعها علي صينية ونغلفها بالبلاستيك ونضعها في الثلاجة حتي تصبح متماسكة.

يمكن شوى البرجر على الشواية أو يقلي في زيت.

ونقدم معاه الخبز والخس والمايونيز والكاتشب وشرائح من الطماطم والبصل والبطاطس المقلية.

البرجر

ولعمل الكفتة المشوية

مكونات عمل الكفتة المشوية:

نصف كيلو لحم مفروم

ربع كيلو لية ضانى

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

رشة قرفة

رشة كبيبة صينى

رشة حبهان مطحون

رشة بيكينج بودر

ملعقة بقدونس مفروم

بصلة كبيرة الحجم

ملعقة بقسماط

طريقة عمل الكفتة المشوية:-

-نحضر الكبة ونضع بها جميع المكونات السابقة ونضرب جيدا حتى نحصل على عجين متجانس.

- نأخذ الكفتة ونضعها فى بولة ونغطيها وندخلها الثلاجة لمدة ساعة.

- نخرجها ونشكلها على الأسياخ.

- نضع الأسياخ على الشواية الفحم أو اجريل مع التقليب السريع والمستمر حتى تمام النضج.

- ويمكن رص أصابع الكفتة على صينية مدهونة زبد وإدخالها الفرن الساخن، وبعد تمام النضج، نحضر فحمة مشتعلة ونضعها فى طبق صغير ونضع الطبق فى صينية الكفتة ونرش الزيت على الفحم، ثم نغطى الصينية لمدة 15 دقيقة، ثم تقدم بعدها، حيث تتشرب رائحة الفحم، وتكون مثل الجاهزة مشوية على الفحم.

والكفتة والبرجر من مشتقات اللحوم التى تعتبر بديل جيد لتناول اللحوم ويمكن تقديمها بطرق ونكهات مختلفة حسب الرغبة، وهى مناسبة لساندويتشات المدرسة والنادى أو الوجبات الخفيفة التى تقدم فى المنزل.