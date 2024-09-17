محافظ مصرف ليبيا المُقال: لدي الكثير للحديث عنه وغادرت ليبيا خوفا على حياتي

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، المقال من منصبه، أنه غادر البلاد وفضل الانتقال إلى تركيا لشعوره بالخطر على حياته التي أصبحت مهددة.

الصديق الكبير يكشف سبب مغادرته ليبيا

وأضاف الصديق الكبير، فى حوار موقع محلي، غادرت ليبيا لشعوري بأن حياتي مهددة، وما يؤلمني هو اقتحام المصرف المركزي، خزينة الليبيين، وسط صمت مقلق، هذا مؤشر خطير جدًا."

وتابع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا الذي إقالته حكومة عبد الحميد الدبيبة، المسيطرة على العاصمة طرابلس، "لا أعتقد أن المجلس الرئاسي قد اتخذ خطواته إلا بضمانات تابعة له، ولم يعمل منذ تعيينه إلا في حالة تغيير إدارة المركزي".

وتابع الصديق الكبير، حاولنا بقدر المستطاع الحفاظ على أموال الدولة واستقلاليتها، وقد عملنا بمهنية مقارنة بالدول الأخرى التي مرت بظروف مشابهة لليبيا."

محافظ مصرف ليبيا ينفي صرف 5 مليارات لحكومة حماد

ونفى محافظ مصرف ليبيا المقال، ما يشاع حول صرفه 5 مليارات لحكومة أسامة حماد، المنبثقة عن مجلس النواب فى بنغازي، وتابع ما يقوله عبد الحميد الدبيبة مجرد ادعاءات، جميع مصروفاتنا موثقة وتنشر شهريًا، ومستعدون للتحقيق".

واستطرد الصديق الكبير، قائلا: إن "تجميد مرتبات المجلس الرئاسي ليس صحيحًا، الحقيقة أن موسى الكوني وعبد الله اللافي طلبا تجميد حساب الرئاسي لأن محمد المنفي لا يشاركهم آلية الصرف".

وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي، عندما تستقر الأوضاع في ليبيا، سأفصح عن حجم الاحتياطيات التي يملكها المصرف، لكن الوضع الحالي غير مطمئن، مع توسع الإنفاق وعدم زيادة إنتاج النفط وإغلاقه، ويجب أن تكون هناك رؤية اقتصادية واضحة لتحسين الوضع.

وكشف: "قررنا سحب فئة الخمسين دينار من السوق بسبب دخول عملة غير معروفة المصدر أثرت على السوق الموازي".